В результате размыва перемычки между 10-м и 11-м шлюзами Беломорско-Балтийского канала в Карелии, безвести пропали шесть человек. Среди пропавших находятся двое детей.

По имеющимся данным, сообщение о чрезвычайной ситуации поступило в 6:34 утра. Проверив информацию, выяснилось, что временная перемычка устанавливалась на время реконструкции. В районе шлюза расположен дачный кооператив "Балтийский", в котором проживают 11 человек.

Уровень воды после разрушения перемычки уже спал, но власти приняли решение эвакуировать ближайшие населенные пункты в целях предосторожности. Сброс воды на этом участке канала оказался не только затруднен, но и полностью нарушен. Следовательно, связи в районе происшествия отсутствуют, и дорога также размыта. В качестве меры поддержки на место направлена авиация из Санкт-Петербурга.

Власти уделяют первоочередное внимание обеспечению безопасности жителей региона и проведения тщательной экспертизы причин разрушения перемычки. Для этого будут привлечены специалисты и необходимые ресурсы. В ближайшее время будет дана информация о результатах расследования и мерах предотвращения аналогичных происшествий в будущем.

Фото: From Wikimedia Commons/ Alexxx1979 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)