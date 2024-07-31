В Карелии было обнаружено тело женщины, пропавшей после разрушения перемычки Беломорско-Балтийского канала. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС. Тело погибшей было найдено на берегу вблизи поселка Кочкома, расположенного в Сегежском округе.

Утром 29 июля волна, образовавшаяся в результате разрушения перемычки между 10-м и 11-м шлюзами Беломорканала в Надвоицах, привела к серьезным последствиям. По уточненным данным МЧС, стихийное бедствие полностью разрушило три жилых дома и частично повредило еще пять. В результате происшествия пострадали десять человек: одного взрослого и двух детей госпитализировали, а еще четверым оказали амбулаторную медицинскую помощь.

В списке пропавших без вести числились две женщины и мужчина, предположительно водитель экскаватора. 30 июля тела женщины и мужчины были обнаружены в 11 километрах от места разрушения дамбы, в районе поселка Кочкома.

В ликвидации последствий аварии и поисках пропавших участвовали 104 спасателя и 38 единиц техники.

Представители Минприроды Карелии, ссылаясь на данные ФБУ "Администрация "Беломорканал", заявили, что на момент аварии уровень воды на плотине не превышал допустимые нормы.

Причины инцидента продолжают устанавливаться. По факту разрушения дамбы возбуждено уголовное дело по статье 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).﻿

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