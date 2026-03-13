Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Не очищенный двор от снега и мусора
Арсений Громов Опубликована сегодня в 15:03

"Мусорная реформа в Карлеии": кто займется уборкой, экологический оператор, реорганизация Минприроды

Мусорный передел в Карелии: Минстрой берет под контроль потоки отходов и старые долги ведомства

В Республике Карелия произошла масштабная административная перестановка в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. По распоряжению главы региона Артура Парфенчикова, функции контроля за вывозом мусора переданы из ведения Министерства природных ресурсов и экологии в компетенцию регионального Минстроя. Ведомство не только принимает управленческие рычаги, но и становится полноценным правопреемником по всем обязательствам, включая исполнение вступивших в законную силу судебных решений. Данные меры направлены на централизацию ответственности за чистоту региона в руках профильных коммунальных служб.

Административная рокировка полномочий

Передача полномочий от Минприроды к Минстрою носит стратегический характер. Теперь Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики будет отвечать за всё, что касается обращения с отходами в Карелии. Это решение официально зафиксировано в нормативно-правовом акте, подписанном главой республики.

Ведомство автоматически берет на себя ответственность за текущие долги и обязательства, которые ранее числились за структурой Минприроды. Это включает в себя финансовые операции и исполнение решений суда, если таковые были вынесены ранее по спорным вопросам мусорного сектора. Изменение статуса ведомства-правопреемника позволяет логически замкнуть цикл управления отходами на министерстве, которое исторически занимается вопросами ЖКХ.

"Переход профильных функций по обращению с коммунальными отходами в ведение Министерства строительства выглядит логичным шагом с точки зрения оперативного управления территориями. ЖКХ-инфраструктура тесно связана с логистикой вывоза мусора, и концентрация этих потоков в одном ведомстве позволяет быстрее реагировать на жалобы граждан. Важно, чтобы передача обязательств проходила максимально прозрачно, особенно в части выполнения судебных решений. Это поможет избежать управленческих лакун, которые зачастую возникают при реорганизации региональных органов власти".

Управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов

Кадровые перестановки и смена курса

Реорганизация последовала за выходом группы компаний "ЭкоЛайн" из состава учредителей ООО "Карельский экологический оператор". Процесс, произошедший осенью 2025 года, ознаменовал возврат регионального оператора под прямой государственный контроль. Ранее глава Минприроды Янина Свидская активно защищала работу КЭО, отрицая наличие провала в местной мусорной реформе.

Ситуация изменилась после того, как глава региона Артур Парфенчиков официально подтвердил уход ключевого инвестора. Согласно его заявлениям, причиной послужило отсутствие экономических перспектив для "ЭкоЛайна" на территории Карелии. Он подчеркнул, что в текущих условиях власти должны рассчитывать исключительно на собственные административные и логистические ресурсы.

Сейчас у руля "Карельского экологического оператора" встал Александр Федоричев. Бывший руководитель Минстроя республики обладает необходимым опытом для стабилизации работы оператора в период перехода под управление нового министерства. Его задача — выстроить эффективную систему работы в новых административных реалиях.

Контекст реформы и текущие расследования

Реформа сферы обращения с отходами в регионе сопровождается серьезным фоновым вниманием со стороны правоохранительных органов. Продолжается расследование уголовного дела "Автоспецтранса", которое затронуло ряд статусных персон. Эти события напрямую связаны с тем, как именно реализовывалась реформа в предыдущие годы.

Следствие изучает деятельность ответственных лиц на этапе формирования актуальной системы обращения с отходами. Для региональных властей это создает дополнительный стимул для наведения порядка в отчетности и процессах контроля. Смена куратора мусорной отрасли с Минприроды на Минстрой призвана систематизировать данные процессы.

Новые назначения и административное подчинение, вероятно, станут инструментом для минимизации рисков при реализации государственных обязательств. Впереди у министерства — непростой период по урегулированию накопившихся проблем в условиях ограниченного участия частного бизнеса и необходимости жесткого внешнего контроля.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Андрей Власов
Автор Арсений Громов
Аналитик и корреспондент NewsInfo.Ru. Закончил УрФУ и РАНХиГС. Эксперт по региональной повестке, политическим и экономическим вопросам
Редактор Марк Ульянов
Редактор NewsInfo.Ru, магистр политологии. Политический обозреватель с опытом руководства в ведущих российских СМИ. Эксперт в области макроэкономики, медиакоммуникаций.

