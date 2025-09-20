Карелия есть, а рассказать о ней некому: туризм встал из-за нехватки гидов

Карелия давно считается одним из самых привлекательных регионов для внутреннего туризма. Уникальная природа, озёра, водопады, возможность активного отдыха и этнографические программы привлекают сюда как российских, так и иностранных гостей. Однако развитие отрасли серьёзно сдерживает нехватка кадров.

Сегодня проблема особенно заметна в сегменте активных туров: сплавы, походы в горы, рафтинг, скалолазание. Всё это востребовано, но специалистов, готовых сопровождать туристов, становится всё меньше.

Почему не хватает гидов и инструкторов

По словам руководителя туроператора Евгения Куликова ("Константа-тревел"), ситуация резко ухудшилась после введения обязательной аттестации.

"Дефицит экскурсоводов колоссальный. И проблема не только в них. Не хватает также егерей, специалистов по скалолазанию, рафтингу, в целом инструкторов по активному отдыху. А все эти услуги востребованы туристами", — отметил Евгений Куликов.

Если раньше в летний сезон можно было найти гида без особых проблем, то теперь количество лицензированных специалистов сократилось примерно в два раза.

Где ситуация лучше, а где хуже

С однодневными экскурсиями по Петрозаводску пока проблем нет. Здесь часто работают пенсионеры, для которых такая занятость удобна. Но многодневные туры по Карелии требуют других ресурсов: автомобиля, знания маршрутов, готовности к длительным поездкам.

Часть водителей, которые раньше работали в паре с экскурсоводами, теперь вынуждены совмещать несколько ролей: гида, продавца сувениров и водителя.

Ранее ситуацию спасали студенты из Петрозаводска и Санкт-Петербурга. Они охотно приезжали на лето, работали гидами, помогали иностранным туристам, получали практику и заработок. Но с введением аттестации такая подработка стала невозможна.

Сравнение регионов по числу аккредитованных экскурсоводов

Регион Количество аккредитованных гидов Сравнение Карелия 288 Базовый уровень Ленинградская обл. около 288 столько же Калининградская обл. ~ 600 в 2 раза больше Крым ~ 900 в 3 раза больше

Что говорят власти

В Карелии пока не спешат штрафовать гидов без документов. Хотя по закону это возможно с сентября 2025 года, проверок нет.

"Стараются не создавать лишнее давление, потому что понимают, что отрасль и так как будто между молотом и наковальней", — пояснил Евгений Куликов.

Тем не менее поток желающих пройти аккредитацию постепенно растёт.

"Когда люди начали понимать, что могут лишиться работы, заказов от туроператоров, пошли получать аттестацию. История вообще несложная, записаться можно через региональный минэк, пройти курсы и сдать экзамены. Даже я планирую это сделать", — добавил руководитель "Константы-тревел".

Советы шаг за шагом: как пройти аккредитацию

Записаться через региональное министерство экономического развития. Пройти краткие курсы (онлайн или очно). Сдать экзамен по истории региона и туристским маршрутам. Получить удостоверение и внести себя в реестр экскурсоводов. Заключить договор с туроператором или работать самостоятельно.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: продолжать работать без аттестации.

Последствие: штрафы, потеря заказов.

Альтернатива: пройти обучение и получить документы.

Ошибка: рассчитывать только на сезонных студентов.

Последствие: нехватка кадров в ключевые месяцы.

Альтернатива: готовить постоянных специалистов.

Ошибка: совмещать несколько функций (водитель, гид, продавец).

Последствие: снижение качества услуг.

Альтернатива: распределение обязанностей между сертифицированными сотрудниками.

А что если…

А что будет, если число специалистов не увеличится? Туроператоры рискуют потерять часть клиентов, которые предпочтут регионы с более развитой инфраструктурой. Для Карелии это серьёзный вызов, ведь активный туризм остаётся одной из ключевых особенностей региона.

Плюсы и минусы текущей ситуации

Плюсы Минусы Власти пока не штрафуют гидов без документов Количество специалистов сократилось вдвое Аккредитация стала доступнее и понятнее Трудно найти молодых гидов на многодневные туры Спрос на Карелию растёт Туристы недовольны совмещением функций у водителей

FAQ

Сколько аккредитованных гидов сейчас в Карелии?

288 человек.

Можно ли работать без документов?

Формально — нет, но в Карелии пока не штрафуют.

Как долго длится процедура аттестации?

Курсы и экзамен можно пройти за несколько недель.

Кто чаще всего работает гидами сейчас?

Пенсионеры на пешеходных экскурсиях и водители, совмещающие несколько функций.

Мифы и правда

Миф: аттестация слишком сложная.

Правда: процедура проста и доступна.

Миф: без документов всё равно можно работать бесконечно.

Правда: проверки начнутся, и штрафы неизбежны.

Миф: проблема есть только в Карелии.

Правда: в других регионах кадров больше, но обязательная аккредитация затронула всех.

3 интересных факта

• В Карелии аккредитованных гидов в три раза меньше, чем в Крыму.

• Ранее студентов активно привлекали на лето для помощи в туризме.

• Некоторые водители теперь совмещают роль экскурсовода, что снижает качество услуги.

