Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Карелия
Карелия
© commons.wikimedia.org by Alexxx1979 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Главная / Туризм
Олег Белов Опубликована сегодня в 20:17

Карелия есть, а рассказать о ней некому: туризм встал из-за нехватки гидов

В Карелии аккредитовано лишь 288 гидов — вдвое меньше потребности рынка туризма

Карелия давно считается одним из самых привлекательных регионов для внутреннего туризма. Уникальная природа, озёра, водопады, возможность активного отдыха и этнографические программы привлекают сюда как российских, так и иностранных гостей. Однако развитие отрасли серьёзно сдерживает нехватка кадров.

Сегодня проблема особенно заметна в сегменте активных туров: сплавы, походы в горы, рафтинг, скалолазание. Всё это востребовано, но специалистов, готовых сопровождать туристов, становится всё меньше.

Почему не хватает гидов и инструкторов

По словам руководителя туроператора Евгения Куликова ("Константа-тревел"), ситуация резко ухудшилась после введения обязательной аттестации.

"Дефицит экскурсоводов колоссальный. И проблема не только в них. Не хватает также егерей, специалистов по скалолазанию, рафтингу, в целом инструкторов по активному отдыху. А все эти услуги востребованы туристами", — отметил Евгений Куликов.

Если раньше в летний сезон можно было найти гида без особых проблем, то теперь количество лицензированных специалистов сократилось примерно в два раза.

Где ситуация лучше, а где хуже

С однодневными экскурсиями по Петрозаводску пока проблем нет. Здесь часто работают пенсионеры, для которых такая занятость удобна. Но многодневные туры по Карелии требуют других ресурсов: автомобиля, знания маршрутов, готовности к длительным поездкам.

Часть водителей, которые раньше работали в паре с экскурсоводами, теперь вынуждены совмещать несколько ролей: гида, продавца сувениров и водителя.

Ранее ситуацию спасали студенты из Петрозаводска и Санкт-Петербурга. Они охотно приезжали на лето, работали гидами, помогали иностранным туристам, получали практику и заработок. Но с введением аттестации такая подработка стала невозможна.

Сравнение регионов по числу аккредитованных экскурсоводов

Регион Количество аккредитованных гидов Сравнение
Карелия 288 Базовый уровень
Ленинградская обл. около 288 столько же
Калининградская обл. ~ 600 в 2 раза больше
Крым ~ 900 в 3 раза больше

Что говорят власти

В Карелии пока не спешат штрафовать гидов без документов. Хотя по закону это возможно с сентября 2025 года, проверок нет.

"Стараются не создавать лишнее давление, потому что понимают, что отрасль и так как будто между молотом и наковальней", — пояснил Евгений Куликов.

Тем не менее поток желающих пройти аккредитацию постепенно растёт.

"Когда люди начали понимать, что могут лишиться работы, заказов от туроператоров, пошли получать аттестацию. История вообще несложная, записаться можно через региональный минэк, пройти курсы и сдать экзамены. Даже я планирую это сделать", — добавил руководитель "Константы-тревел".

Советы шаг за шагом: как пройти аккредитацию

  1. Записаться через региональное министерство экономического развития.

  2. Пройти краткие курсы (онлайн или очно).

  3. Сдать экзамен по истории региона и туристским маршрутам.

  4. Получить удостоверение и внести себя в реестр экскурсоводов.

  5. Заключить договор с туроператором или работать самостоятельно.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: продолжать работать без аттестации.
    Последствие: штрафы, потеря заказов.
    Альтернатива: пройти обучение и получить документы.

  • Ошибка: рассчитывать только на сезонных студентов.
    Последствие: нехватка кадров в ключевые месяцы.
    Альтернатива: готовить постоянных специалистов.

  • Ошибка: совмещать несколько функций (водитель, гид, продавец).
    Последствие: снижение качества услуг.
    Альтернатива: распределение обязанностей между сертифицированными сотрудниками.

А что если…

А что будет, если число специалистов не увеличится? Туроператоры рискуют потерять часть клиентов, которые предпочтут регионы с более развитой инфраструктурой. Для Карелии это серьёзный вызов, ведь активный туризм остаётся одной из ключевых особенностей региона.

Плюсы и минусы текущей ситуации

Плюсы Минусы
Власти пока не штрафуют гидов без документов Количество специалистов сократилось вдвое
Аккредитация стала доступнее и понятнее Трудно найти молодых гидов на многодневные туры
Спрос на Карелию растёт Туристы недовольны совмещением функций у водителей

FAQ

Сколько аккредитованных гидов сейчас в Карелии?
288 человек.

Можно ли работать без документов?
Формально — нет, но в Карелии пока не штрафуют.

Как долго длится процедура аттестации?
Курсы и экзамен можно пройти за несколько недель.

Кто чаще всего работает гидами сейчас?
Пенсионеры на пешеходных экскурсиях и водители, совмещающие несколько функций.

Мифы и правда

  • Миф: аттестация слишком сложная.
    Правда: процедура проста и доступна.

  • Миф: без документов всё равно можно работать бесконечно.
    Правда: проверки начнутся, и штрафы неизбежны.

  • Миф: проблема есть только в Карелии.
    Правда: в других регионах кадров больше, но обязательная аккредитация затронула всех.

3 интересных факта

• В Карелии аккредитованных гидов в три раза меньше, чем в Крыму.
• Ранее студентов активно привлекали на лето для помощи в туризме.
• Некоторые водители теперь совмещают роль экскурсовода, что снижает качество услуги.

Исторический контекст

  • До 2020-х: активный туризм в Карелии развивался благодаря студентам и сезонным работникам.

  • 2022 год: принят закон об обязательной аккредитации экскурсоводов.

  • 2025 год: в Карелии аккредитацию прошли только 288 человек, что вдвое меньше потребности рынка.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эксперты назвали семь привычек, которые делают походы комфортнее сегодня в 12:32

Эти привычки превращают поход в удовольствие, а не испытание

Походы становятся легче и приятнее, если соблюдать простые привычки. Эксперты собрали семь правил, которые делают путешествия комфортными и безопасными.

Читать полностью » Специалисты рассказали, какие вещи необходимы в базовом наборе для горного похода сегодня в 12:25

Туристы раскрыли секреты выбора снаряжения для новичков

Первый поход в горы требует внимательной подготовки. Эксперты делятся советами, как выбрать рюкзак, обувь, одежду и снаряжение, чтобы путешествие было комфортным и безопасным.

Читать полностью » Эксперты объяснили разницу между хайкингом, треккингом и альпинизмом сегодня в 11:28

Хайкинг, треккинг или альпинизм: что выбрать новичку

Хайкинг, треккинг, альпинизм — похожие слова, но разный смысл. Эксперты объясняют, чем они отличаются и какой формат подойдёт именно вам.

Читать полностью » Эксперты назвали главные ошибки начинающих туристов в дикой природе сегодня в 9:24

Новички в дикой природе чаще всего допускают одни и те же промахи

Ошибки новичков в походах могут обернуться серьёзными проблемами. Эксперты собрали ТОП-10 самых распространённых промахов, которых стоит избегать в дикой природе.

Читать полностью » Гиды рекомендуют сентябрь для знакомства с горами Южной Сибири сегодня в 9:14

Эти маршруты по Саянам осенью впечатляют даже опытных туристов

Сентябрь — лучшее время для Саянских гор: прохладная погода, золотая листва и чистый воздух. Туристы выбирают популярные маршруты для комфортного хайкинга.

Читать полностью » Эксперты объяснили, как подготовиться к многодневному походу по тайге сегодня в 8:19

Туристы раскрыли секреты выживания в походах по тайге

Поход по тайге требует серьёзной подготовки. Эксперты и туристы делятся советами, как выбрать снаряжение, продумать питание и сохранить силы в многодневном путешествии.

Читать полностью » Осенние походы по Байкалу сочетают тишину, комфортный климат и малолюдные тропы сегодня в 8:12

Бабье лето в тайге и тишина Байкала: секреты осенних походов

Осень — лучшее время для Большой Байкальской тропы: стабильная погода, малолюдные маршруты и золотое «бабье лето» в тайге делают поход особенным.

Читать полностью » Туристы выбирают осень для походов в крымские горы Демерджи и Ай-Петри сегодня в 7:09

Осенний Крым: где горы превращаются в фантастические декорации

Осенью Крымские горы становятся особенно красивыми: прохлада, золотые леса и туманы «Долины привидений». Туристы выбирают Демерджи и Ай-Петри для осенних походов.

Читать полностью »

Новости
Наука

Археологи нашли останки жертв землетрясения IV века в римской Гераклее Синтике
Технологии

В Китае выявили проблему с прочностью iPhone 17 Pro и Air — корпуса покрываются царапинами
Спорт и фитнес

Журналист рассказал, как месяц ежедневных отжиманий от стены помог улучшить осанку и здоровье
Дом

Сода, кола и зубная паста эффективно очищают кастрюли от нагара и жира
Авто и мото

Эксперты объяснили распространённые приёмы недолива топлива на АЗС
Туризм

Из Ростова-на-Дону в Крым отправились пробные пассажирские поезда через новые территории — Хуснуллин
Еда

Диетолог Винчи Цуй назвала продукты с высоким содержанием цинка для иммунитета
Питомцы

Музыка снижает тревожность у собак и помогает им успокоиться
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet