Министерство сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия выставило на электронный аукцион 14 долей квот на промышленную добычу сига и судака. Речь идет об освоении ресурсов в границах республики на Ладожском и Онежском озерах.

Распределение лотов и сроки

Структура торгов предполагает распределение восьми долей квот по Онежскому озеру (по четыре лимита на каждый вид рыбы) и шести долей квот на сига по Ладожскому озеру. Прием заявок от потенциальных участников открыт с 25 ноября по 11 декабря.

Согласно документации, начальная стоимость лотов составляет от 250 до 55 тысяч рублей. Сами торги пройдут 22 декабря на платформе «Сбербанк-АСТ».

Победители аукциона заключат договоры на право добычи ресурсов сроком до конца 2033 года.