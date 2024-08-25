Революция в кардиологии: учёные КБГУ создали доступную модель нейросети для диагностики инфаркта

Исследователи Кабардино-Балкарского государственного университета (КБГУ) разработали инновационную нейросетевую модель, способную значительно упростить и ускорить процесс диагностики инфаркта миокарда.

В основе новой системы лежит эффективный и простой алгоритм k-ближайших соседей, который отличается низкими требованиями к вычислительным ресурсам и не нуждается в использовании дорогостоящих облачных сервисов. Это делает внедрение данной технологии доступным и экономически выгодным решением.

Традиционно на обследование одного пациента в поликлиниках уходит примерно 12 минут. Однако благодаря новой программе это время может быть сокращено вдвое, что позволит врачам обслуживать больше пациентов за меньшее время.

Научное руководство проектом осуществляла доцент кафедры прикладной математики и информатики Мария Тхабисимова. Она подчеркнула, что модель была обучена на основе данных из 100 обезличенных записей результатов лабораторных и клинических исследований, которые находятся в открытом доступе.

Разработкой новой системы занималась команда, в которую вошли студент четвёртого курса Астемир Кертбиев и преподаватели Института искусственного интеллекта и цифровых технологий КБГУ.

Они использовали язык программирования Python и популярную библиотеку машинного обучения scikit-learn. После завершения обучения модель будет интегрирована в приложение с графическим интерфейсом, созданное также на Python в среде разработки Pycharm Community.

По мнению Аминат Бечеловой, заведующей кафедрой прикладной математики и информатики КБГУ, новая нейросетевая модель значительно облегчит труд кардиологов. Искусственный интеллект сможет не только ставить точные диагнозы, но и прогнозировать риск возникновения серьёзных осложнений, что существенно повысит эффективность работы медицинских учреждений.

Кроме того, разработанное веб-приложение можно будет использовать в образовательных целях в качестве тренажёра для будущих медиков. Получив патент на своё изобретение, учёные КБГУ планируют предложить внедрение этой нейросетевой модели в медицинских учреждениях Кабардино-Балкарской республики, что может стать важным шагом в развитии региональной медицины.

Фото: en.ecgpedia.org/CardioNetworks (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)