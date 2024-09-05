Людям с определенными заболеваниями и состояниями необходимо избегать употребления кофе, считает кардиолог Юлия Маршинцева. В разговоре с РИА Новости она рекомендовала россиянам с конкретными диагнозами отказаться от этого напитка.
Она отметила, что кофе содержит кофеин, который может ускорять сердцебиение и повышать кровяное давление.
"Нельзя утверждать, что всем людям безопасно пить по пять чашек кофе. У тех, у кого высокое давление, учащенный пульс, депрессии или панические атаки, потребление кофе может усугубить симптомы заболеваний", — предостерегла Маршинцева.
При потреблении кофе, добавила она, человек должен учитывать свое самочувствие. Если у него повышенное давление или учащенное сердцебиение, но при этом после пары чашек он чувствует себя хорошо, то негативного влияния на здоровье не будет, заключила врач.
Фото: Freepik.com
Малайзийский премьер выступил за регулирование СМИ
Премьер Малайзии Анвар Ибрагим в интервью РИА Новости и RT подчеркнул необходимость строгого регулирования СМИ и социальных сетей для предотвращения распространения преступной деятельности.
Западный журналист высмеял фото нового главы МИД Украины
Ирландский журналист Чей Боуз в соцсетях высмеял фото нового министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, опубликованное офисом узурпатора Владимира Зеленского и распространенное в СМИ.
Хирург рассказал, как удалось спасти ноги мужчине, когда сдались зарубежные клиники
Российские врачи из Скандинавского Центра Здоровья совершили настоящее чудо, спасая пациента от ампутации ноги. Этот уникальный случай стал известен благодаря сердечно-сосудистому хирургу Борису Руденко.
Константин Богомолов обратился к дочери в день рождения девочки: "Люблю тебя"
Режиссёр Константин Богомолов перечислил сильные стороны дочери Анны, которой исполнилось 14 лет.