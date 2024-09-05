Кардиолог Маршинцева рассказала, кому не стоит злоупотреблять кофе

Людям с определенными заболеваниями и состояниями необходимо избегать употребления кофе, считает кардиолог Юлия Маршинцева. В разговоре с РИА Новости она рекомендовала россиянам с конкретными диагнозами отказаться от этого напитка.

Она отметила, что кофе содержит кофеин, который может ускорять сердцебиение и повышать кровяное давление.

"Нельзя утверждать, что всем людям безопасно пить по пять чашек кофе. У тех, у кого высокое давление, учащенный пульс, депрессии или панические атаки, потребление кофе может усугубить симптомы заболеваний", — предостерегла Маршинцева.

При потреблении кофе, добавила она, человек должен учитывать свое самочувствие. Если у него повышенное давление или учащенное сердцебиение, но при этом после пары чашек он чувствует себя хорошо, то негативного влияния на здоровье не будет, заключила врач.

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