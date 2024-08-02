Певица Карди Би снова станет матерью

Рэп-исполнительница Карди Би станет матерью в третий раз. Об этом она рассказала в своём Instagram*-аккаунте.

Певица опубликовала фотографию. На снимке она стоит на балконе в красном платье с разрезом ниже пупка, в котором виден увеличившийся живот.

"Я рада разделить с вами это время. Вы принесли мне больше любви, жизни, новых сил!", — написала Карди Би.

При этом певица намекнула, что развелась с мужем.

"За каждым концом следует новое начало", — сообщила рэп-исполнительница.

Напомним, что Карди Би является матерью двух детей — дочери Калчер и сына Вэйва. Они родились в браке певицы и рэпера Offset.

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Фото: freepik.com/freepic.diller