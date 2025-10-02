Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Ким Кардашьян
© commons.wikimedia.org by Nicole Alexander is licensed under CC BY 3.0
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 1:55

Шокирующее заявление Рэя Джея: семья Кардашьян готовит судебный удар

Ким Кардашьян и её мама, Крис Дженнер, приняли решение отстоять свою репутацию после громких заявлений их бывшего знакомого, музыканта Рэя Джея. В иске, поданном в суд Лос-Анджелеса, они обвиняют его в клевете: артист публично утверждал, что против семьи Кардашьян якобы ведется федеральное расследование по делу о рэкете.

Скандал разгорелся после прямого эфира Рэя Джея в социальных сетях. Он заявил, что сотрудничает с властями и участвует в построении дела по закону RICO — американскому аналогу законодательства о борьбе с организованной преступностью. По словам музыканта, ситуация "хуже, чем дело Дидди", и предсказывал "громкие последствия". Однако каких-либо доказательств своих слов он не предоставил.

В иске адвокаты Кардашьян и Дженнер уверяют, что расследование не ведется, а высказывания Рэя Джея являются ложью. Цель, по их мнению, — привлечь внимание к его персоне за счет известности бывшей.

"Он не смог смириться с окончанием мимолетных отношений с мисс Кардашьян более двадцати лет назад", — говорится в документе.

Также подчеркивается, что публичные обвинения музыканта "представляют собой безрассудное пренебрежение правдой".

"Кардашьян и Дженнер никогда прежде не подавали иск о клевете, но это ложное и серьезное обвинение не оставило им выбора", — заявил Адвокат Алекс Спиро.

Представители Рэя Джея пока не давали официальных комментариев.

История конфликта

Ситуация вокруг Кардашьян и Рэя Джея уходит корнями в 2007 год, когда утекло интимное видео с участием Ким. Музыкант в интервью признавался, что это событие стало для него "самым отвратительным" в жизни. Несмотря на это, он не раз возвращался к теме, используя резонанс прошлого для привлечения внимания публики.

Механизм подачи иска

Процесс против Рэя Джея строится на утверждении, что его публичные заявления могут нанести репутационный ущерб. В случае выигрыша, суд может обязать артиста компенсировать моральный и финансовый ущерб, а также запретить дальнейшие публичные высказывания подобного характера.

  1. Подготовка документации: сбор доказательств отсутствия расследования, фиксация публичных заявлений Рэя Джея.

  2. Подача иска: выбор юрисдикции и представление официального документа в суд.

  3. Дальнейшие шаги: ожидание ответа обвиняемого, возможные медиа-кампании и юридические действия.

Почему это важно для публичных фигур

Для знаменитостей репутация — важный актив. Публичные обвинения, даже не подкрепленные доказательствами, могут повлиять на контракты, имидж и восприятие со стороны поклонников. Иск о клевете — инструмент защиты интересов и демонстрации готовности бороться с ложью.

А что если…

Если бы Ким и Крис не подали иск, это могло бы создать прецедент: ложные обвинения воспринимаются как допустимые, что негативно сказывается на других публичных личностях.

FAQ

Как подать иск о клевете?
Необходимо зафиксировать все публичные высказывания, собрать доказательства их ложности и обратиться к квалифицированному юристу.

Сколько может стоить процесс?
Расходы зависят от сложности дела и гонорара адвокатов, средний диапазон — от нескольких тысяч до сотен тысяч долларов.

Что делать, если обвинения повторяются в СМИ?
Можно подать новые иски, использовать медиа-платформы для официальных опровержений и публичных заявлений.

Интересные факты

  1. Закон RICO изначально предназначался для борьбы с мафией в США.

  2. В 2007 году утечка видео с Ким стала одним из первых глобальных скандалов с участием знаменитости в интернете.

  3. Публичные заявления о расследованиях без доказательств могут считаться клеветой, даже если дело не дошло до суда.

Исторический контекст

Участие известных личностей в судебных разбирательствах по клевете стало обычным явлением в Голливуде: примеры таких процессов включают дела с участием Джонни Деппа, Роберта Дауни-младшего и других звезд, где защита репутации имела ключевое значение для карьеры.

