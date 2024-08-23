"Самое главное, что наши спортсмены должны выходить и биться за свою страну, биться за Родину" - Сергей Цой о предстоящем чемпионате мира по карате

Российские победители чемпионата мира 2025 года по карате получат по 5 млн рублей

Как сообщает ТАСС, чемпионат мира по карате 2025 года пройдет в Египте.

Стало известно также, что российские каратисты, выигравшие чемпионат, получат по 5 млн рублей.

Президент Федерации карате России Сергей Цой сообщил об этом решении на конференции.

Цой считает, что чемпион мира должен получать не только моральное, но и материальное поощрение.

Федерация карате России стремится обеспечить призовые для всех победителей чемпионата.

Цой подчеркнул важность участия российских каратистов в соревнованиях и защиты интересов страны.

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