"Самое главное, что наши спортсмены должны выходить и биться за свою страну, биться за Родину" - Сергей Цой о предстоящем чемпионате мира по карате

Как сообщает ТАСС, чемпионат мира по карате 2025 года пройдет в Египте.
Стало известно также, что российские каратисты, выигравшие чемпионат, получат по 5 млн рублей.
Президент Федерации карате России Сергей Цой сообщил об этом решении на конференции.
Цой считает, что чемпион мира должен получать не только моральное, но и материальное поощрение.
Федерация карате России стремится обеспечить призовые для всех победителей чемпионата.
Цой подчеркнул важность участия российских каратистов в соревнованиях и защиты интересов страны.
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