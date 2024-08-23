Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 23.08.2024 : 91,2881
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 23.08.2024 : 101,6207
Российские победители чемпионата мира 2025 года по карате получат по 5 млн рублей
  1. Главная
  2. Спорт

"Самое главное, что наши спортсмены должны выходить и биться за свою страну, биться за Родину" - Сергей Цой о предстоящем чемпионате мира по карате

Российские победители чемпионата мира 2025 года по карате получат по 5 млн рублей

Как сообщает ТАСС, чемпионат мира по карате 2025 года пройдет в Египте.

Стало известно также, что российские каратисты, выигравшие чемпионат, получат по 5 млн рублей.

Президент Федерации карате России Сергей Цой сообщил об этом решении на конференции.

Цой считает, что чемпион мира должен получать не только моральное, но и материальное поощрение.

Федерация карате России стремится обеспечить призовые для всех победителей чемпионата.

Цой подчеркнул важность участия российских каратистов в соревнованиях и защиты интересов страны.

Фото: Freepik

Мир

Талибан ввёл новый закон, запрещающий женщинам появляться на улицах с открытыми лицами

Талибан ввёл новый закон, запрещающий женщинам появляться на улицах с открытыми лицами

﻿Талибан установил жесткий запрет на выход женщин на улицу с открытыми лицами, оформленный в виде нового закона, как сообщает агентство Associated Press.

Читать полностью
На Пхукете погибло пять человек

На Пхукете погибло пять человек

Пятеро людей, граждане Мьянмы и Таиланда, погибли вследствие оползня, разрушившего виллу в районе Карон на таиландском острове Пхукет. Российская семейная пара числится пропавшей без вести, и на месте происшествия продолжается поисковая операция. Об этом в пятницу сообщила газета "Кхао Сот".

Читать полностью

Общество

Сын Кадырова Адам устроил стрельбу сразу из двух пулеметов

Сын Кадырова Адам устроил стрельбу сразу из двух пулеметов

Сын главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова 16-летний Адам в очередной раз продемонстрировал свои умения владения оружием. В этот раз он устроил стрельбу сразу из двух пулеметов. Соответствующее видео выложил сам Адам на своей странице в Instagram*.

Читать полностью
Американская экс-военная во второй раз попала в Книгу рекордов Гиннесса

Американская экс-военная во второй раз попала в Книгу рекордов Гиннесса

Бывшая военнослужащая Вооруженных сил США Эсперансе Люминеска Фуэрсина стала женщиной, перенесшей наибольшее количество пластических процедур в истории и во второй раз попала в Книгу рекордов Гиннесса.

Читать полностью

Новости