Караоке
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 9:55

Постпандемийный бум живого общения: почему одна сеть караоке растёт на 35%, а другая — падает

Классические караоке-залы сократились на 4% за два года — Сафронов

В городах-миллионниках караоке перестаёт быть обязательной частью ночной жизни: классические бары и залы закрываются, а им на смену приходят более "точечные" форматы. При этом общий рынок, даже с учётом новых решений, выглядит сдержанно и не показывает уверенного роста. Об этом сообщает РБК.

Что показала статистика 2ГИС

По запросу РБК сервис 2ГИС проанализировал, как за последние два года изменилось количество караоке-залов и караоке-боксов. Подсчёты в абсолютных значениях приведены по состоянию на декабрь 2025 года и охватывают 16 городов-миллионников. В 2ГИС подчёркивают, что картина по этим городам отражает общий тренд.

Согласно данным сервиса, в городах-миллионниках работает около 1,1 тыс. караоке-точек. За два года их общее количество сократилось на 3%. В Москве снижение оказалось заметнее: минус 9%, до 351 точки.

Отрицательная динамика объясняется прежде всего сокращением классических заведений. Число традиционных караоке-залов снизилось за два года на 4%. Караоке-боксы, напротив, прибавили 32%, хотя абсолютные значения в исследовании не приводятся.

Как индустрия описывает спрос

Представители рынка говорят о неоднородности ситуации. Основатель и учредитель Royal Arbat Влад Дубровский отмечает, что посещаемость караоке Royal Space by Royal Arbat "более или менее держится", но в столице заметен спад клубной жизни в целом. На этом фоне владельцам приходится тщательнее работать с форматом и экономикой вечера.

В караоке-клубе "Эхо" оценивают падение посещаемости примерно в 15% за последние два года и связывают его с финансовым положением потребителей. При этом сеть "Руки ВВерх! Бар" фиксирует рост посещаемости на 20-35%. Представитель сети объясняет это и "постпандемийным" запросом на живое общение, и тем, что караоке стало устойчивой частью ночной жизни крупных городов.

Отдельно участники рынка описывают аудиторию. По наблюдениям Дубровского, чаще поют женщины. Билинский добавляет, что активнее стали гости в возрасте от 25 до 40 лет.

Почему формат меняется и что поют

Эксперты связывают спад классических караоке-клубов с перетоком интереса к более компактным решениям. Караоке-боксы воспринимаются как быстрый сценарий досуга без "длинных посиделок" и высокого порога входа.

"Выйдя из моды, караоке просто займет более скромное место в культурном бытовании", — прогнозирует эксперт в сфере культуры Евгений Сафронов.

На популярность заведений влияет и содержание репертуара. По словам Дубровского, главным трендом остаются песни про любовь: люди выбирают тексты, в которых узнают себя. В "Эхе" среди востребованных исполнителей называют "Король и Шут", Валерия Меладзе и "Царицу" Анны Асти.

У "Руки ВВерх! Бара" в заказах часто звучат хиты группы "Руки Вверх!" — "Крошка моя", "Студент", "Он тебя целует", "18 мне уже", а также "Районы, кварталы…" группы "Звери", песни "Любэ" и "Хали-гали" "Леприконсов". Бесспорным лидером, по словам представителя сети, остаётся "Императрица" Ирины Аллегровой. На выбор треков, как отмечают участники рынка, всё сильнее влияют стриминги и соцсети.

