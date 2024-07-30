Противостояние между сотрудниками правоохранительных органов и гражданами Венесуэлы, которые решили выйти на протест, происходят в историческом центре Каракаса. Об этом информирует РИА Новости.
В прошедшие выходные прошла процедура избрания нового главы Венесуэлы. В итоге на выборах одержал победу нынешний президент страны Николас Мадуро. Таким образом, новый президентский срок станет для него уже третьем по счёту. Однако некоторые страны отвергли итоги выборов.
На данный момент в центральных районах Каракаса находятся толпы, в руках которых палки. Некоторые граждане используют против сотрудников правоохранительных органов бутылки с зажигательной смесью. У основной части протестующих скрыто лицо различными повязками. Вышедшие на протест люди поджигают строительный мусор прямо на дороге.
На некоторых территориях сотрудники правоохранительных органов используют слезоточивый газ. Президентский дворец охраняется броневой и танковой техникой. В Центральную избирательную комиссию вход закрыт даже для журналистов, имеющих аккредитацию. Некоторые венесуэльцы стучат кастрюлями, что является довольно популярной формой протеста в данном государстве. В Каракасе уже были слышны выстрелы.
Российское посольство настоятельно порекомендовало россиянам не выходить из своего жилища и придерживаться правил безопасности. Дипмиссия на данный момент времени не имеет информации о происшествиях с участием россиян. Работающие в посольстве пребывают в безопасности.
Фото: Flickr / Pixza_ve (the image is in the public domain)
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