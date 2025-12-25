Каракас не сдаётся: как Россия продолжает управлять ситуацией через своё посольство в Венесуэле

сегодня в 15:46

Амурский тигр стал жертвой ДТП: как трагедия на дороге может обернуться для автомобилистов штрафами

Амурский тигр погиб в ДТП на трассе Хабаровск — Владивосток. Водители, покинувшие место происшествия, могут понести административное наказание.

сегодня в 15:20

Информатика может прийти в начальную школу: Воробьёв предложил учить "цифровой азбуке" с первых классов

Андрей Воробьёв предложил начинать информатику с начальной школы: по его словам, инфраструктура готова, а цифровая жизнь детей начинается ещё в детсаду.

сегодня в 14:58

Жёлтая линия метро в Москве уходит на ремонт: участок Новокосино — Новогиреево закроют на три дня

С 9 по 11 января московское метро закроет участок между "Новокосино" и "Новогиреево" для ремонта. Узнайте альтернативные маршруты и детали изменений.

сегодня в 14:20

Сеть под бой курантов: новогодний интернет в центре Петербурга готовят к ограничениям

В новогоднюю ночь центр Петербурга может остаться без привычной скорости мобильного интернета — власти объяснили, где и почему возможны ограничения.

сегодня в 13:30

Петербург попал под волну критики за новогоднее оформление: Беглов ответил

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов прокомментировал критику новогоднего оформления города и предложил недовольным перейти к делу.

сегодня в 11:48

Шум после десяти станет дорогим: в Крыму резко повысили штрафы за нарушение тишины

В Крыму значительно повысили штрафы за нарушение тишины и навязчивое поведение в общественных местах. Новые правила вводят дополнительные временные ограничения и предусматривают серьёзные санкции для граждан, должностных лиц и организаций.

сегодня в 11:37

Южный берег станет ближе: Крыму выделили миллиарды на модернизацию дороги

Правительство России выделит более 4,2 млрд рублей на строительство и реконструкцию автодороги в Крыму. Средства пойдут на развитие трассы Симферополь – Алушта – Ялта и позволят начать возведение нового 16-километрового участка уже в 2025 году.

сегодня в 11:32

Комфорт вместо износа: масштабный капремонт меняет облик крымских городов

В Крыму в 2025 году капитальный ремонт провели почти в 800 многоквартирных домах. Обновили крыши, фасады, подвалы и входные группы, а также заменили 239 лифтов с истекшим сроком службы.

