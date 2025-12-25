Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Мария Захарова
© Министерство иностранных дел Российской Федерации by Unknown author is licensed under Public domain
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 15:46

Каракас не сдаётся: как Россия продолжает управлять ситуацией через своё посольство в Венесуэле

Посольство России в Венесуэле продолжает работать в штатном режиме — Мария Захарова

Сотрудники посольства Российской Федерации в Венесуэле продолжают свою работу в штатном режиме. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

"Хочу еще раз подтвердить, что посольство Российской Федерации в Каракасе, российские специалисты в Венесуэле работают в штатном режиме", — заявила Захарова.

