Молоко и йод: простая подкормка сделает вашу капусту гигантской всего за несколько дней

Для здорового роста и богатого урожая капусты важно обеспечить растения всеми необходимыми питательными веществами. Один из проверенных способов — молочно-йодная подкормка, которая легко готовится и оказывает замечательное воздействие на растения.
Для приготовления раствора возьмите 10 литров воды и разведите в ней стакан молока или кефира. Хорошо перемешайте, добавьте 2 капли йода, снова тщательно размешайте и поливайте этим раствором капусту из лейки.
Этот раствор насыщен питательными веществами, необходимыми капусте: кальцием, калием, магнием, фосфором, железом, йодом, натрием и витаминами группы B. В результате капуста начинает расти заметно быстрее и становится крупнее и вкуснее.
Помимо этого, подкормка образует на капусте защитную плёночку, которая препятствует воздействию вредоносных микроорганизмов и грибков. Это обеспечивает дополнительную защиту и способствует здоровью растений.
Фото: commons.wikimedia.org/Frank Vincentz(Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
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