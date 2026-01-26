Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Истерика у ребёнка
Ирина Малова Опубликована сегодня в 16:55

Запреты без скандалов: эти приемы меняют реакцию ребенка

Отказ для ребенка никогда не бывает комфортным, но он должен быть понятным и обоснованным, заявила детский психолог, главный научный сотрудник Института детства Российского детского фонда Ирина Медведева. Она объяснила NewsInfo как родителям правильно и убедительно говорить ребенку "нет".

Медведева подчеркнула, что запреты неизбежны, но их важно сопровождать объяснением, адаптированным под возраст и состояние ребенка. По ее словам, родителям стоит оценивать необходимость каждого запрета и по возможности предлагать альтернативы, чтобы снизить напряжение и помочь ребенку легче принять отказ.

"Комфортно никогда не бывает, когда говорят "нет". У ребенка есть какое-то желание, какая-то потребность, родитель что-то считает нужным ему запретить и не позволить это выполнить. Ребенок не будет воспринимать это с большой радостью и удовольствием. Но важно, чтобы ребенок понимал, почему это произносится", — отметила специалист.

Психолог обратила внимание, что реакция ребенка на запрет во многом зависит от его эмоционального состояния.

"Иногда он может воспринять совсем спокойно. Когда он в маловменяемом состоянии, это не время и не повод воспитывать. Надо учитывать очень многие факторы. Тогда это будет не так трагично для ребенка, более доступно, более понятно. Не исключено, что он сам может прийти к тому, что это не очень разумное желание, от которого следовало бы отказаться либо как-то чем-то заменить его", — объяснила психолог.

В случаях, когда дети склонны к манипуляциям, родителям, по словам эксперта, важно говорить четко и уверенно, не оставляя пространства для сомнений.

"Если ребенок очень сложно воспринимает запреты, надо говорить ему четко, ясно, достаточно категорично и не сомневаться, дети есть манипуляторы, есть дети очень активно отстаивающие свои желания, они будут "пробивать" родителей во что бы то ни стало, требуя выполнения своих желаний", — предупредила эксперт.

Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

