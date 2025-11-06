Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Ирина Малова Опубликована сегодня в 18:26

Капремонт за миллионы, а результата ноль: как заставить подрядчиков переделать работу

Юрист Крохин рассказал, куда жаловаться на некачественный капремонт

Жильцы часто сталкиваются с тем, что после капитального ремонта остаются серьезные недоделки, но не знают, кто несет за них ответственность, отметил председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета по ЖКХ ТПП РФ, юрист Константин Крохин. В беседе с NewsInfo он пояснил, как действовать в подобных ситуациях.

По словам эксперта, если капитальный ремонт проводился за счет фонда капитального ремонта, обращаться необходимо именно туда.

"В том случае, если капремонт сделал фонд капитального ремонта из общего котла, то надо обращаться туда и в местную администрацию, потому что заказчиком работ является региональный оператор. Только он может предъявлять судебные претензии подрядчикам", — пояснил Крохин.

Юрист назвал и другие инстанции, куда могут обратиться жильцы многоэтажки с жалобой на некачественный капремонт.

"В жилищный надзор, потому что жилищный надзор следит за состоянием многоквартирных домов. Если дом на спецсчете, то есть самостоятельно жители накапливают и делают капитальный ремонт, это может быть управляющая компания, ТСЖ, ЖСК, в этом случае надо в администрацию управляющей организации обращаться. Если они не реагируют, то на их бездействие, непредоставление документации обращаться в органы жилищного надзора или прокуратуру", — посоветовал эксперт.

Взаимодействовать по поводу ненадлежащего капремонта с подрядчиком жителям официально не нужно, подчеркнул Крохин, так как нет прямых договорных отношений.

"Жители не заказчики, договорных отношений нет. Подрядчик может делать вид, что он слушает жильцов, но он никакого отношения не имеет к жителям", — отметил юрист.

По словам юриста, жалобу в надзорные инстанции по поводу плохого качества капремонта можно направлять как индивидуально, так и коллективную.

