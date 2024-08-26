Жительница Саратова рассказала, как люди выбегали из дома в халатах при атаке дронов ВСУ

Жительница Саратова, которая живёт рядом с 40-этажным жилым комплексом, рассказала РИА Новости, что утром она услышала два взрыва, которые сопровождались звуком, похожим на жужжание мопеда.

Она поделилась своими впечатлениями с РБК и рассказала, что проснулась от громкого звука около пяти утра. Затем она услышала взрыв вдалеке, как будто что-то пролетело над её домом.

Жительница Саратова, которая стала свидетельницей атаки на жилой комплекс Volga Sky, рассказала TVSAR, что после атаки люди выбежали из домов в пижамах и халатах, со своими питомцами.

Она также рассказала, что сначала услышала звук, похожий на жужжание мопеда, а затем произошёл взрыв. Это произошло около 6:30 утра. Затем было ещё одно жужжание, как будто мопед летел прямо к её окну. После этого произошёл второй взрыв, стекла посыпались, машины сработали сигнализация.

В понедельник губернатор Роман Бусаргин сообщил, что в результате атаки беспилотников частично повреждён жилой комплекс на Предмостовой площади в Саратове, а одна женщина госпитализирована в тяжёлом состоянии. В областном минздраве РИА Новости уточнили, что пострадали четыре человека, из которых трое получили медицинскую помощь на месте.

Кроме того, по словам губернатора, из-за БПЛА повреждён многоэтажный дом в Энгельсе и ещё четыре частных дома.

В результате атаки дронов 26 августа повреждения получили четыре частных дома в посёлке Прибрежный Энгельсского района Саратовской области. Также обломки сбитых аппаратов попали в жилые дома в Саратове и Энгельсе. В частности, повреждения получил жилой комплекс Volga Sky в Саратове. Пострадали четыре человека, одна женщина находится в тяжёлом состоянии.

Фото: From Wikimedia Commons/ Nehemia Gershuni-Aylho (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)