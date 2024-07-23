Флаг над зданием Капитолия приспущен по причине кончины депутата Палаты представителей США от Демократической партии Шейлы Джексон Ли. Об этом информирует журналист РИА Новости на фоне долгого отсутствия на публике действующего президента и слухов о его смерти.
Джексон Ли, которая когда-то являлась депутатом городского совета Хьюстона, скончалась 19 июля. Как позже вспоминал 46-ой президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден, демократ всегда боролась за справедливость и защиту граждан США.
Как известно, если погибает какой-то из членов конгресса, то над этим законодательном органом США на Капитолийском холме в Вашингтоне приспускают американский флаг, который не возвращают на своё должное место до похорон.
Однако сообщается, что приспущенный флаг не является чем-то редким в Соединённых Штатах Америки. Как известно флаг могут немного спустить не только по причине чей-то смерти, но и также из-за случившихся трагедий, катастрофических природных явлений, случаев вооружённого нападения и так далее. Однако именно сейчас, когда действующий президент США Джо Байден заразился тяжёлой острой респираторной инфекцией COVID-19, как раз и появились слухи, что флаг был приспущен по причине его смерти. Некоторые граждане Штатов даже уверены, что власть скрывает от них кончину 46-ого главы государства.
На прошлой неделе действующий президент США заболел острой респираторной инфекцией COVID-19. С того момента он находился на изоляции. Однако в Сети уже появилась информация, что во вторник Джо Байден появится в официальной резиденции президента Штатов для официальной встречи.
Фото: Martin Jacobsen (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
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