Капибара на курорте Роза Хутор
© Пресс-служба курорта Роза Хутор
Главная / Южный федеральный округ
Алла Малькова Опубликована сегодня в 8:07

: Грызуны-антистресс: где в Сочи найти самых дружелюбных капибар

В Сочи открылись четыре локации, где можно пообщаться с капибарами

Сочи стал настоящим раем для любителей капибар — самых крупных грызунов в мире. В городе сейчас можно посетить четыре места, где этих удивительных животных не только содержат в комфортных условиях, но и позволяют гостям с ними пообщаться.

Одной из первых в курортной столице появилась капибара по кличке Греза, которая живет в зоопарке микрорайона Соболевка. Двухлетняя самка весом 50 кг приехала из Венесуэлы и уже успела полюбиться местным жителям.

Но настоящей звездой стала Оливия — самая высокогорная капибара России. Она обитает на Оленьей ферме курорта "Роза Хутор" на высоте около 1000 метров. Для комфорта животного здесь оборудовали специальный бассейн, ведь капибары проводят в воде до 13 часов в сутки.

"Они прекрасно переносят сочинское лето, но ночуют в утепленных домиках", — пояснил руководитель фермы Сергей Есаулов.

В парке "Ривьера" работает "Дом капибар", где живут четыре особи разного характера. Особенно посетителям полюбилась обидчивая Сара и ее собратья — Рыжик, Дикобраз и Суетолог. Здесь гостям разрешают гладить животных и угощать их любимыми лакомствами: грушами, персиками и пекинской капустой.

В адлерском зоопарке-террариуме живет самый общительный представитель вида — Капыч.

"Он обожает играть в воде, но плавает только со мной", — рассказала владелица зоопарка Яна Щербаченко.

Капибары стали настоящим трендом благодаря своему флегматичному характеру и способности снижать стресс у людей. Как отмечают зоологи, эти животные действительно обладают терапевтическим эффектом — их спокойствие и дружелюбие заряжают позитивом всех, кто с ними пообщается.

