От пирса к неону: маршрут на Каосан Роуд в историческом Бангкоке

Каосан Роуд — одна из самых известных улиц Бангкока, которая давно стала символом молодежного туризма. Здесь переплетаются шумные вечеринки, недорогие хостелы, уличная еда и бесконечный поток людей со всего мира. Хотя это место не всегда удобно для проживания — слишком шумно и цены выше, чем в других районах города, — его определённо стоит увидеть хотя бы раз. Вечером улица оживает и превращается в эпицентр энергии, который невозможно спутать ни с чем.

Как улица стала центром бэкпэкеров

Когда-то Каосан был торговой зоной, где продавали рис. Само название "као сан" на тайском значит "молотый рис". Благодаря близости к реке Чао Прайя улица служила важным каналом для перевозки товаров.

В конце 1970-х сюда начали приезжать хиппи, а поблизости находился университет Силпакорн — центр искусства и свободомыслия. Студенты быстро сделали улицу местом встреч.

Переломным моментом стала книга "Lonely Planet" о Таиланде в 1982 году, где Каосан был отмечен как доступное место для путешественников. В 1990-х сюда хлынул поток туристов с рюкзаками, а после фильма "Пляж" с Леонардо Ди Каприо улица обрела мировую славу.

Сегодня здесь соседствуют бары, хостелы, ночные клубы и рестораны. А после легализации каннабиса на улицах появились лавки с соответствующими товарами, что снова напомнило о контркультурных корнях района.

Советы шаг за шагом

Добраться удобно на речном трамвае до пирса Фанфа Лилард, а дальше пешком через исторический район Ко Ратанакосин. Приходите вечером — улица перекрыта для транспорта, и атмосфера максимально яркая. Начните вечер с ужина: фалафель в Shoshana или карри в Karim Roti Mataba. Для атмосферного отдыха загляните в Gecko Bar — лучшее место, чтобы наблюдать за разношерстной публикой. Хотите попробовать северную тайскую кухню? Выбирайте Madam Musur. Для любителей живой музыки подойдут Brick Bar или Stick Around 13th — культовые заведения с роком и блюзом.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: приехать днём.

Последствие: жара, пробки, толпы тук-туков.

Альтернатива: приходите вечером, когда улица оживает.

Ошибка: останавливаться в шумных отелях на самой улице.

Последствие: бессонные ночи из-за громкой музыки.

Альтернатива: выбирайте хостелы или гостиницы в переулках Банглампху.

Ошибка: брать такси без счётчика.

Последствие: переплата.

Альтернатива: используйте Grab или официальные такси со счётчиком.

А что если…

…вы не любите шумные вечеринки? Тогда Каосан стоит посетить просто ради прогулки. Атмосфера улицы уникальна: здесь встретите музыкантов, художников, торговцев и путешественников, которых редко можно увидеть вместе в другом месте.

…вы хотите глубже узнать культуру? Загляните на соседние улицы Банглампху — там меньше шума и больше аутентичной уличной еды.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы Насыщенная ночная жизнь Шум до поздней ночи Большой выбор баров и ресторанов Завышенные цены Много туристов со всего мира Назойливые водители тук-туков Рядом исторический центр Бангкока Низкое качество некоторых хостелов Удобный доступ с реки Толпы в высокий сезон

FAQ

Как выбрать жильё рядом с Каосан Роуд?

Лучше брать гостиницы и хостелы в переулках — там тише и комфортнее. Пример: Niras Bangkok Hostel или Riva Surya.

Сколько стоит ужин на Каосан?

Уличная еда начинается от 40-60 бат (около 1-2 долларов), а блюда в кафе стоят от 150 бат.

Что лучше — ночной рынок или бары?

Это зависит от цели: рынки подходят для быстрых перекусов и покупок сувениров, бары — для общения и развлечений.

Мифы и правда

Миф: Каосан Роуд — исключительно для хиппи и бэкпэкеров.

Правда: сегодня сюда приезжают все, от студентов до туристов с чемоданами.

Миф: здесь дёшево жить.

Правда: жильё в Банглампху дешевле, чем на самой улице.

Миф: это единственное место для вечеринок в Бангкоке.

Правда: клубы Силома и Сухумвита предлагают альтернативу для любителей ночной жизни.

3 интересных факта