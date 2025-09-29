От пирса к неону: маршрут на Каосан Роуд в историческом Бангкоке
Каосан Роуд — одна из самых известных улиц Бангкока, которая давно стала символом молодежного туризма. Здесь переплетаются шумные вечеринки, недорогие хостелы, уличная еда и бесконечный поток людей со всего мира. Хотя это место не всегда удобно для проживания — слишком шумно и цены выше, чем в других районах города, — его определённо стоит увидеть хотя бы раз. Вечером улица оживает и превращается в эпицентр энергии, который невозможно спутать ни с чем.
Как улица стала центром бэкпэкеров
Когда-то Каосан был торговой зоной, где продавали рис. Само название "као сан" на тайском значит "молотый рис". Благодаря близости к реке Чао Прайя улица служила важным каналом для перевозки товаров.
В конце 1970-х сюда начали приезжать хиппи, а поблизости находился университет Силпакорн — центр искусства и свободомыслия. Студенты быстро сделали улицу местом встреч.
Переломным моментом стала книга "Lonely Planet" о Таиланде в 1982 году, где Каосан был отмечен как доступное место для путешественников. В 1990-х сюда хлынул поток туристов с рюкзаками, а после фильма "Пляж" с Леонардо Ди Каприо улица обрела мировую славу.
Сегодня здесь соседствуют бары, хостелы, ночные клубы и рестораны. А после легализации каннабиса на улицах появились лавки с соответствующими товарами, что снова напомнило о контркультурных корнях района.
Советы шаг за шагом
- Добраться удобно на речном трамвае до пирса Фанфа Лилард, а дальше пешком через исторический район Ко Ратанакосин.
- Приходите вечером — улица перекрыта для транспорта, и атмосфера максимально яркая.
- Начните вечер с ужина: фалафель в Shoshana или карри в Karim Roti Mataba.
- Для атмосферного отдыха загляните в Gecko Bar — лучшее место, чтобы наблюдать за разношерстной публикой.
- Хотите попробовать северную тайскую кухню? Выбирайте Madam Musur.
- Для любителей живой музыки подойдут Brick Bar или Stick Around 13th — культовые заведения с роком и блюзом.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
- Ошибка: приехать днём.
Последствие: жара, пробки, толпы тук-туков.
Альтернатива: приходите вечером, когда улица оживает.
- Ошибка: останавливаться в шумных отелях на самой улице.
Последствие: бессонные ночи из-за громкой музыки.
Альтернатива: выбирайте хостелы или гостиницы в переулках Банглампху.
- Ошибка: брать такси без счётчика.
Последствие: переплата.
Альтернатива: используйте Grab или официальные такси со счётчиком.
А что если…
…вы не любите шумные вечеринки? Тогда Каосан стоит посетить просто ради прогулки. Атмосфера улицы уникальна: здесь встретите музыкантов, художников, торговцев и путешественников, которых редко можно увидеть вместе в другом месте.
…вы хотите глубже узнать культуру? Загляните на соседние улицы Банглампху — там меньше шума и больше аутентичной уличной еды.
Плюсы и минусы
|
Плюсы
|
Минусы
|
Насыщенная ночная жизнь
|
Шум до поздней ночи
|
Большой выбор баров и ресторанов
|
Завышенные цены
|
Много туристов со всего мира
|
Назойливые водители тук-туков
|
Рядом исторический центр Бангкока
|
Низкое качество некоторых хостелов
|
Удобный доступ с реки
|
Толпы в высокий сезон
FAQ
Как выбрать жильё рядом с Каосан Роуд?
Лучше брать гостиницы и хостелы в переулках — там тише и комфортнее. Пример: Niras Bangkok Hostel или Riva Surya.
Сколько стоит ужин на Каосан?
Уличная еда начинается от 40-60 бат (около 1-2 долларов), а блюда в кафе стоят от 150 бат.
Что лучше — ночной рынок или бары?
Это зависит от цели: рынки подходят для быстрых перекусов и покупок сувениров, бары — для общения и развлечений.
Мифы и правда
- Миф: Каосан Роуд — исключительно для хиппи и бэкпэкеров.
Правда: сегодня сюда приезжают все, от студентов до туристов с чемоданами.
- Миф: здесь дёшево жить.
Правда: жильё в Банглампху дешевле, чем на самой улице.
- Миф: это единственное место для вечеринок в Бангкоке.
Правда: клубы Силома и Сухумвита предлагают альтернативу для любителей ночной жизни.
3 интересных факта
- В 2019 году власти планировали превратить улицу в "пешеходный рынок премиум-класса", но идея встретила протест местных жителей.
- Улица прославилась благодаря фильму "Пляж", хотя съёмки там фактически не проходили.
- В период Сонгкрана Каосан становится главной площадкой для водных битв в Бангкоке.
