Ажиотаж вокруг возможного приезда в Россию американского рэпера Канье Уэста вызван искусственным явлением, вызванным дефицитом зарубежных артистов, а не художественной ценностью его творчества, заявила театральный и музыкальный критик Екатерина Кретова. В беседе с NewsInfo эксперт пояснила, что интерес аудитории к этому событию носит скорее социальный и политический, нежели эстетический характер.

Ранее сообщалось, что организаторы гастролей рэпера удалили из социальных сетей все публикации и видеообращения, подтверждающие проведение шоу Канье Уэста в России. Несмотря на анонсированные даты 10 и 11 октября, администрация площадки "Газпром Арена" официально опровергла наличие договора аренды.

В индустрии такие ситуации не редкость, особенно когда масштабные выступления популярных артистов отменяются в последний момент, оставляя фанатов без денег и зрелищ.

Кретова отметила, что была поражена готовностью образованных людей из ее окружения бросить дела ради поездки на концерт. По ее мнению, в условиях ограниченных контактов с мировой сценой любая крупная фигура воспринимается как прорыв невидимой преграды. При этом критик подчеркивает, что для полноценного восприятия рэп-культуры необходимо глубокое знание специфического афроамериканского сленга, которым владеет лишь малая часть аудитории.

"Рэп — это не музыка, рэп — это тексты. Надо прекрасно знать английский язык, причем английский язык сленга, который применяется в рэпе, в афроамериканской музыке. Надо в этом разбираться и в это надо вникать. У меня представление, что ажиотаж связан с тем, что вдруг что-то прорвалось, завеса разорвалась надвое, в ней оказался яркий представитель не нашей субкультуры", — отметила Кретова.

Специалист проводит параллель между хип-хопом и бардовской песней, где форма вторична по отношению к смысловой нагрузке текста. Однако в случае с Канье Уэстом значительная часть публики идет не за смыслами, а за самим фактом присутствия на событии мирового масштаба. Даже в условиях санкционного давления власти продолжают подчеркивать, что ограничение культурных связей лишь обедняет мировое наследие.

Кретова добавила, что в ее системе координат рэп существует лишь как элемент больших жанров, например, мюзиклов. При этом она выразила сомнение, что массовый слушатель действительно понимает поэтику исполнителя.

"Самое главное — это смыслы, которые доносит рэпер. И почему моим соотечественникам так интересны эти смыслы, я не знаю и удивляюсь. Я не вижу в этом эстетического момента, это просто невозможно", — заключила специалист.

Стоит добавить, что даже при текущей сложности логистики визиты зарубежных звезд в столицу вызывают колоссальный резонанс. Для многих поклонников планируемый концерт стал главным ожиданием года, однако организационные неурядицы и отсутствие подтвержденной площадки делают вероятность выступления крайне низкой.

Проверено экспертом: эксперт в области культуры Николай Белов

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