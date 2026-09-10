Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Канье Уэст
Канье Уэст
© commons.wikimedia.org by David Shankbone is licensed under Public domain
Главная / Культура и шоу-бизнес
Ирина Малова Опубликована сегодня в 15:18

Вокруг концерта Канье Уэста в России не утихают споры: за шумихой скрывается куда больше, чем рэп

Ажиотаж вокруг возможного приезда в Россию американского рэпера Канье Уэста вызван искусственным явлением, вызванным дефицитом зарубежных артистов, а не художественной ценностью его творчества, заявила театральный и музыкальный критик Екатерина Кретова. В беседе с NewsInfo эксперт пояснила, что интерес аудитории к этому событию носит скорее социальный и политический, нежели эстетический характер.

Ранее сообщалось, что организаторы гастролей рэпера удалили из социальных сетей все публикации и видеообращения, подтверждающие проведение шоу Канье Уэста в России. Несмотря на анонсированные даты 10 и 11 октября, администрация площадки "Газпром Арена" официально опровергла наличие договора аренды.

В индустрии такие ситуации не редкость, особенно когда масштабные выступления популярных артистов отменяются в последний момент, оставляя фанатов без денег и зрелищ.

Кретова отметила, что была поражена готовностью образованных людей из ее окружения бросить дела ради поездки на концерт. По ее мнению, в условиях ограниченных контактов с мировой сценой любая крупная фигура воспринимается как прорыв невидимой преграды. При этом критик подчеркивает, что для полноценного восприятия рэп-культуры необходимо глубокое знание специфического афроамериканского сленга, которым владеет лишь малая часть аудитории.

"Рэп — это не музыка, рэп — это тексты. Надо прекрасно знать английский язык, причем английский язык сленга, который применяется в рэпе, в афроамериканской музыке. Надо в этом разбираться и в это надо вникать. У меня представление, что ажиотаж связан с тем, что вдруг что-то прорвалось, завеса разорвалась надвое, в ней оказался яркий представитель не нашей субкультуры", — отметила Кретова.

Специалист проводит параллель между хип-хопом и бардовской песней, где форма вторична по отношению к смысловой нагрузке текста. Однако в случае с Канье Уэстом значительная часть публики идет не за смыслами, а за самим фактом присутствия на событии мирового масштаба. Даже в условиях санкционного давления власти продолжают подчеркивать, что ограничение культурных связей лишь обедняет мировое наследие.

Кретова добавила, что в ее системе координат рэп существует лишь как элемент больших жанров, например, мюзиклов. При этом она выразила сомнение, что массовый слушатель действительно понимает поэтику исполнителя.

"Самое главное — это смыслы, которые доносит рэпер. И почему моим соотечественникам так интересны эти смыслы, я не знаю и удивляюсь. Я не вижу в этом эстетического момента, это просто невозможно", — заключила специалист.

Стоит добавить, что даже при текущей сложности логистики визиты зарубежных звезд в столицу вызывают колоссальный резонанс. Для многих поклонников планируемый концерт стал главным ожиданием года, однако организационные неурядицы и отсутствие подтвержденной площадки делают вероятность выступления крайне низкой.

Проверено экспертом: эксперт в области культуры Николай Белов

Читайте также

Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Никита Кологривый дебютирует как певец - ТАСС 12.01.2026 в 12:07
Никита Кологривый уходит со съёмочной площадки на сцену: актёр готовит певческий дебют

Никита Кологривый, популярный актер, готовится к музыкальному дебюту, вдохновленный благотворительным вечером. Подробности его планов в новом формате.

Читать полностью » Рыськов подал в прокуратуру жалобу на пруд у участка Долиной - Известия 12.01.2026 в 11:35
Тяжёлая техника у воды и ноль согласований: вокруг участка Долиной разгорается новый спор

Лариса Долина оказалась в центре скандала из-за подозрений в незаконном строительстве искусственного пруда в Подмосковье. Проблемы могут решить прокуроры.

Читать полностью » Передача квартиры Ларисы Долиной в Хамовниках сорвалась из-за её неявки — адвокат Свириденко 09.01.2026 в 13:05
Формально всё решено, фактически — тупик: история с квартирой Долиной получила новый поворот

Передача квартиры в Хамовниках сорвалась: собственник не смог принять жильё из-за отсутствия Ларисы Долиной и юридических формальностей.

Читать полностью » Во Флоренции отменили выступления российской балерины Светланы Захаровой после обращения посольства Украины — Nazione 09.01.2026 в 12:57
Флоренция ждала искусство, но вмешалась Украина — долгожданный балет сорвали в последний момент

Выступления российской балерины во Флоренции отменили накануне показа: театр сослался на международную напряжённость и внешнее давление.

Читать полностью » Лариса Долина передаст ключи от квартиры в Хамовниках 9 января — ТАСС 09.01.2026 в 10:37
Развязка уже совсем скоро: назван день передачи ключей от квартиры Долиной

История с квартирой в Хамовниках выходит на финишную прямую: 9 января должны передать ключи, но личное участие Долиной остаётся под вопросом.

Читать полностью » Передачу ключей от квартиры Долиной решили не обсуждать публично — Свириденко 09.01.2026 в 6:54
Квартира освобождена, доступ под вопросом: передача ключей превращается в новую интригу

Долина завершила переезд из спорной квартиры, но адвокат покупательницы отказалась назвать время и место передачи ключей.

Читать полностью » Семён Бычков назначен музыкальным директором Парижской оперы — МК 07.01.2026 в 9:50
В 19 лет дирижировал Онегиным, в 73 возглавил Парижскую оперу: феномен Семёна Бычкова

Парижская опера назначила новым музыкальным директором Семёна Бычкова — уроженца Ленинграда и признанного маэстро с мировой карьерой.

Читать полностью » Киномарафон советских мюзиклов проходит в Москве весь январь — Time Out 07.01.2026 в 8:47
Кино вместо сериалов: почему москвичи идут смотреть Кубанских казаков на большом экране

В Москве стартовал январский киномарафон советских мюзиклов в Культурном центре "Зотов". Зрителей ждут показы культовых картин, включая редкий сеанс "Приключений Буратино" с оригинальной пленки.

Читать полностью »

Новости
Общество
Рождаемость хотят поддержать с помощью ЭКО по ОМС: что может помешать этой идее
Спорт и фитнес
Абонемент в фитнес-клуб оказался не таким уж невозвратным: все зависит от одной детали
Экономика
Накопительные счета теряют привлекательность: когда срочный вклад может оказаться выгоднее
Красота и здоровье
Трекеры сна превращают ночь в экзамен: чем опасно постоянное наблюдение за показателями
Авто и мото
Эти две кнопки в машине умеют больше, чем кажется: стекла закроются даже без мотора
Недвижимость
Щенок быстро найдет слабые места квартиры: что лучше убрать и защитить еще до его приезда
Еда
Арбуз пролежит дольше, чем кажется: где хранить целый плод и что делать после разреза
Общество
Формула любви оказалась куда сложнее уравнений: почему деньги и расчет здесь бессильны
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet