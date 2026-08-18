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Канье Уэст
Канье Уэст
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Главная / Культура и шоу-бизнес
Ирина Малова Опубликована сегодня в 17:44

Возможный концерт Канье Уэста в Петербурге превратился в магнит для публики: причина ажиотажа удивит

Ожидаемый визит американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербург в октябре текущего года станет громким событием, основанным скорее на тяге публики к хайпу, чем на любви к музыке, считает член Совета по правам человека при Президенте РФ Александр Малькевич. В комментарии NewsInfo эксперт отметил, что ажиотаж вокруг приезда артиста вызван его скандальной репутацией и желанием аудитории заявить о своей сопричастности к мировому тренду.

Ранее сообщалось, что подготовка к возможному визиту рэпера в Санкт-Петербург спровоцировала резкий рост цен в гостиничном секторе Северной столицы. Представители туристического бизнеса сравнили грядущий наплыв гостей с периодом проведения Петербургского международного экономического форума. Интерес к поездкам в город значительно вырос на фоне новостей о переговорах с менеджментом музыканта.

Малькевич, в прошлом музыкальный журналист и коренной ленинградец, подчеркнул, что Канье Уэст является феноменом современной культуры, чья личность обсуждается гораздо активнее, чем само творчество. По его мнению, большинство зрителей не смогут вспомнить даже основных хитов исполнителя, но готовы платить за возможность увидеть эпатажную звезду вживую.

"Все его знают. Но почти никто не сможет спеть его хиты. Знают его как эпатажного деятеля. Он постоянно скандалит, делает какие-то заявления, выводит в свет то ли жену, то ли девушку абсолютно голую. Он такой скандалезный деятель", — комментирует общественник.

Организаторы массовых мероприятий нередко сталкиваются с финансовыми рисками, когда ожидания не оправдывают реальность. Например, в юридической практике известны случаи, когда возврат средств за сорванные выступления затягивается на месяцы, приводя к многомиллионным искам. В ситуации с Уэстом эксперт прогнозирует, что основную массу посетителей составят те, кто хочет продемонстрировать свой статус в социальных сетях.

"Я думаю, что восемьдесят процентов зрителей идут на концерт, потому что это модно, люди будут делать оттуда всякие фото и видео: "Смотрите, я на Канье Уэсте, а где ты?". При этом, повторюсь, песен его никто не знает. Просто желание хайпануть, "прислониться" к известному человеку", — полагает Малькевич.

Сейчас в СМИ, по словам эксперта, муссируется тема возможной встречи рэпера с руководством страны, однако Малькевич призвал не воспринимать подобные прогнозы всерьез. По его словам, такие заявления делаются ради цитируемости в СМИ.

В индустрии развлечений доходы звезд продолжают оставаться предметом споров — по некоторым данным, гонорары за праздничные выступления топовых артистов достигают десятков миллионов рублей. В то же время на отечественной сцене наблюдается неоднородная картина: если на одни шоу билеты раскупаются лишь наполовину, то западные звезды все еще способны вызвать аномальный потребительский интерес в России.

Проверено экспертом: эксперт в области культуры Николай Белов

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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