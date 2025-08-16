Ким Кардашьян в слезах: трейлер фильма о Канье показал то, чего не должен был видеть мир

Когда гений оказывается на грани — его жизнь превращается в сюжет, который невозможно придумать. Канье Уэст снова оказался в центре внимания: на этот раз не из-за музыки, а благодаря документальному фильму, в котором зрители увидят его с самой уязвимой стороны.

Эмоциональный трейлер

13 августа был представлен тизер нового проекта рэпера под названием "In Whose Name?”. Уже в первой минуте ролика зрители становятся свидетелями напряжённого диалога Канье с его бывшей женой Ким Кардашьян. В кадре Уэст признаётся:

"Я уже пять месяцев не принимаю лекарства", — Канье Уэст.

Ответ Ким, полная слёз и боли, звучит особенно пронзительно:

"Несколько лет назад ты был совсем другим", — Ким Кардашьян.

Трейлер словно намеренно выстраивает контраст: кадры съёмок Уэста для обложки Forbes в 2019 году сменяются сценами, где он вместе с дочерью Норт едет в машине, а затем произносит пугающе-откровенную фразу:

"Никогда не говорите мне, что однажды я проснусь и ничего не увижу".

За закрытыми дверями

На фоне этих признаний Ким пытается остановить болезненный разговор и просит бывшего супруга обсудить всё приватно. Режиссёр фильма Нико Бальестерос включил в проект кадры, снятые за последние шесть лет — от будней артиста до его самых личных моментов.

Финальные слова трейлера тоже принадлежат Канье:

"Знаете, что самое лучшее в жизни художника с биполярным расстройством? Всё, что ты делаешь и говоришь, — это произведение искусства".

Болезнь и диагнозы

Уэст никогда не скрывал своей борьбы с психическими особенностями. Ещё в альбоме Ye (2018) он откровенно рассказал о жизни с биполярным расстройством. Врачи описывают его как состояние с резкими перепадами настроения — от эйфории до тяжёлых спадов.

Однако история получила продолжение. В феврале 2025 года Канье заявил, что врачи поставили ему новый диагноз — аутизм, а предыдущие заключения о биполярном расстройстве оказались ошибочными. Об этом сообщал телеканал CNN.