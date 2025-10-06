Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Канье Уэст
Канье Уэст
© commons.wikimedia.org by Brandon Winters is licensed under CC BY 2.0
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 0:50

Когда кровь становится чернилами: Канье Уэст записал имя, о котором никто не ожидал увидеть в "списке предателей"

Канье Уэст опубликовал документ "Предательство", где упомянул Ким Кардашьян и дочь

Канье Уэст снова шокирует публику — теперь своим "списком предателей". На этот раз повод для обсуждений оказался особенно болезненным: в перечень тех, кто якобы обманул артиста, он внес даже собственную дочь.

Эксцентричный ход Канье

48-летний рэпер, известный не только музыкой, но и непредсказуемыми поступками, вновь стал центром скандала. В своём аккаунте он опубликовал лаконичное сообщение: "боль, которую никто не может вылечить". Сразу после этого в сети появился документ под названием "Предательство".

В списке — десятки имён, включая бывшую жену Ким Кардашьян, коллег по музыкальной индустрии (P. Diddy, Pusha T, Kid Cudi, Ty Dolla $ign), спортсменов вроде Леброна Джеймса, политиков — среди них Дональд Трамп, и даже мультипликационных персонажей: Любопытный Джордж и Патрик Стар.

Но наибольший шок вызвало упоминание одиннадцатилетней Норт Уэст. Интернет-пользователи обрушились с критикой, считая, что ребёнок не должен фигурировать в таких эмоциональных списках. Сам Канье предпочёл не объяснять, почему включил дочь в перечень "предателей".

От семейной драмы к публичным манифестам

История Уэста давно перестала быть только историей про музыку. Его творчество неразрывно связано с публичными манифестами, эмоциональными вспышками и духовными поисками. После развода с Ким Кардашьян, который состоялся в 2022 году, рэпер всё чаще делится внутренними переживаниями с публикой — порой слишком откровенно.

Для поклонников подобные публикации — не новость. За последние годы артист неоднократно удивлял мир — то внезапными политическими заявлениями, то религиозными проектами, то конфликтами с коллегами.

Что стоит за "списком предательства"

Фанаты и журналисты гадают, что именно спровоцировало новый всплеск эмоций. Некоторые видят в поступке Уэста форму арт-перформанса — продолжение его традиции выносить внутренние конфликты в публичное пространство. Другие считают это признаком затянувшегося кризиса личности, усугублённого давлением славы и сложными семейными отношениями.

Психологи отмечают, что подобное поведение может быть проявлением защитного механизма: перенос личной боли во внешнюю форму. В случае Уэста — в формат "списка". Такой приём помогает контролировать ситуацию хотя бы символически, когда на эмоции нет иного выхода.

Развод, дети и границы дозволенного

Ким и Канье прожили вместе восемь лет. Их союз казался идеальным — две звезды, объединённые искусством, бизнесом и четырьмя детьми. После развода пара старалась сохранять нейтралитет, хотя их конфликты периодически всплывали в прессе.

Норт, Сейнт, Чикаго и Псалм — дети, которых оба родителя часто показывают в социальных сетях. Однако включение дочери в список "предателей" вызвало не просто непонимание, а настоящую волну возмущения. Многие посчитали это нарушением личных границ ребёнка.

Юристы по семейным делам отмечают: подобные публикации могут отразиться на опеке и будущем взаимодействии родителей.

Почему Канье не удаляет пост

В отличие от многих своих прежних импульсивных публикаций, этот пост Уэст не удалил. Возможно, он считает его частью новой творческой концепции. Некоторые источники в музыкальных кругах намекают, что документ под названием "Предательство" может стать символическим прологом к новому альбому или визуальному проекту.

За последние годы Канье неоднократно превращал личные драмы в искусство — от альбома 808s & Heartbreak до религиозной серии Donda. Поэтому и нынешний жест может оказаться элементом очередной творческой провокации.

Мифы и правда о Канье

Миф Правда
Канье Уэст окончательно потерял связь с реальностью Он сознательно играет с образом "гения на грани", создавая культурный эффект и обсуждение
Его публикации — случайные вспышки Многие из них позже оказываются частью продуманных медиапроектов

А что если это стратегия

Если рассматривать историю через призму пиара, поступок Канье — не столько всплеск эмоций, сколько тщательно продуманный медиаход. Любая публикация артиста мгновенно становится вирусной, а внимание к его персоне напрямую влияет на интерес к брендам, музыке и проектам Yeezy.

Более того, в эпоху социальных сетей подобные поступки становятся частью самопродвижения. Скандалы, как ни странно, укрепляют лояльность аудитории, для которой Уэст остаётся символом свободы самовыражения и "гения вне рамок".

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: использование имени ребёнка в публичных конфликтах.
Последствие: негативная реакция общества, риски для семейной репутации и психологического состояния ребёнка.
Альтернатива: перевод личных эмоций в творческую форму — клип, трек, инсталляцию, где боль выражается символически, а не персонально.

Исторический контекст

Подобные эпизоды не редкость в истории поп-культуры. Курт Кобейн писал о внутреннем кризисе в песнях, Бритни Спирс публично переживала разрыв и опеку, а Майкл Джексон десятилетиями оставался под прицелом СМИ. Канье Уэст — продолжатель этой линии: человек, чья личная жизнь становится перформансом.

Три интересных факта

  1. Уэст однажды заявил, что его жизнь "лучше любого фильма" — и действительно живёт по этому принципу.

  2. В 2020 году он баллотировался в президенты США, набрав около 60 тысяч голосов.

  3. Несмотря на череду скандалов, Канье остаётся одним из самых богатых музыкантов мира: его бренд Yeezy оценивается в миллиарды долларов.

FAQ

Почему Канье часто публикует спорные посты?
Он воспринимает социальные сети как арт-платформу, где личное становится частью его искусства.

Что говорит Ким Кардашьян о ситуации?
Она пока не комментировала новый список, сосредоточившись на проектах бренда SKIMS и воспитании детей.

Можно ли считать действия Уэста провокацией?
Да, но, как и многие его шаги, они находятся на грани между искренностью и стратегией.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Мэттью МакКонахи заявил о готовности вернуться к роли в новом сезоне вчера в 16:35
МакКонахи снова говорит загадками: актёр намекнул, что готов вернуться в "Настоящего детектива" — но при одном условии

Мэттью МакКонахи и Вуди Харрельсон могут вновь сыграть детективов, сделавших их дуэт легендой. Что известно о новой идее и почему фанаты ждут именно их?

Читать полностью » Любовь Успенская рассказала о восстановлении после перелома руки вчера в 15:08
Шансону боль не помеха: как Успенская превратила перелом в повод вернуться сильнее

После сложной операции Любовь Успенская вернулась домой и рассказала, как музыка помогает ей справляться с болью и готовиться к новым выступлениям.

Читать полностью » Ридли Скотт заявил, что большинство современных фильмов его разочаровывают вчера в 14:02
Кино умирает от перепроизводства: Ридли Скотт назвал виновных и поставил диагноз эпохе

Ридли Скотт резко высказался о состоянии современного кино, заявив, что оно утратило душу, и признался, что теперь предпочитает пересматривать собственные шедевры.

Читать полностью » Collider назвал Волка-Смерть из вчера в 13:56
Волк пришёл за Шреком: кого Collider назвал самым страшным антагонистом студии

Collider составил топ-25 злодеев DreamWorks — от таинственного Волка-Смерти до яркой Крестной феи. Кто вошел в число лучших антагонистов и почему зрители их обожают?

Читать полностью » Джейн Гудолл стала первой героиней нового проекта Netflix вчера в 12:46
Голоса из-за черты: почему новый проект Netflix пугает сильнее, чем хоррор

Netflix представил проект, в котором звёзды делятся своими последними словами — интервью, что выйдут только после их смерти, обещают изменить взгляд на документалистику.

Читать полностью » Том Холланд сыграет в экранизации романа Джона Гришема вчера в 10:39
Он похоронил себя, чтобы возродиться заново: Том Холланд возвращается в кино с ролью, где правда страшнее смерти

Джейсон Бейтман и Том Холланд объединяются для экранизации романа Джона Гришема "Партнер". Что обещает проект и почему он может стать новой вехой для обоих?

Читать полностью » Роберт Паттинсон рассказал, как отцовство изменило его жизнь вчера в 9:29
Когда звезда становится "нормисом": как отцовство "заземлило" Роберта Паттинсона

Роберт Паттинсон рассказал, как роль отца изменила его взгляды на жизнь и превратила голливудскую звезду в обычного "нормиса", радующегося простым вещам.

Читать полностью » Universal сократит бюджет вчера в 8:25
Конец скорости: Universal устала тратить сотни миллионов на “семью” Вина Дизеля

Universal сокращает бюджет одиннадцатого "Форсажа", требуя уложиться в 200 миллионов. Почему студия решила экономить и как это скажется на фильме?

Читать полностью »

Новости
Еда
Кулинар из Марокко рассказал, как адаптировать традиционный таджин под домашние условия
Туризм
Журналистка Габриелла Захарова: в кемпингах Домбая невозможно пользоваться душем
Питомцы
Эксперт Кузнецова: кошки выражают любовь не через объятия, а через присутствие
Авто и мото
Great Wall сообщила о планах выпустить гибридную версию Tank 700 в 2026 году
Технологии
В Австралии завершено строительство дата-центра радиотелескопа SKA
Красота и здоровье
Гастроэнтеролог Абдулхаков сообщил, что осенью обостряются болезни желудка
Дом
Рельефная плитка, обои на потолке и арка из краски: современные тренды в отделке жилья
Спорт и фитнес
Фил Дару включил в программу для пресса упражнения птица-собака и боковую планку
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet