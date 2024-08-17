На Украине будут продавать медицинский каннабис без возрастных ограничений

На Украине разрешат продажу лекарств на основе медицинского каннабиса без возрастных ограничений, сообщила депутат Верховной Рады Ольга Стефанишина.
Тематика легализации медицинского каннабиса была поднята Владимиром Зеленским еще в 2020 году, когда он был кандидатом в президенты. Позже в Верховной Раде был зарегистрирован соответствующий законопроект. Однако в июле 2021 года депутаты не поддержали голосование по этому законопроекту. В июне 2022 года Кабинет министров страны принял решение о разрешении использования марихуаны в медицинских и научных целях.
Отвечая на вопрос издания "Украинские новости" о возможности введения возрастного ценза на продажу медицинского каннабиса, Стефанишина отметила, что, по ее сведениям, такого ограничения не планируется.
В пятницу на Украине вступил в силу закон о легализации медицинского каннабиса.
Фото: commons.wikimedia.orgVladimir Kud from Ukraine(Creative Commons Attribution 2.0 Generic )
На Украине отстранили генерального директора оздоровительной детской больницы
Генерального директора Киевской детской больницы "Охматдет" Владимира Жовнира отстранили от исполнения обязанностей до завершения проверок, сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.
В 13 из 55 стран Африки была зафиксирована оспа обезяьн
С начала этого года в 13 из 55 стран Африканского союза было зарегистрировано более 17 тысяч случаев оспы обезьян, сообщает президент ЮАР Сирил Рамафоса.
Ксения Бородина поймала букет невесты: планы не строим
Телеведущая Ксения Бородина с энтузиазмом и надеждой на женское счастье поймала букет невесты на свадебном торжестве.
Выставку трофейной техники НАТО в Тюмени посетила 171 тысяча человек
Около 171 тысячи человек посетили выставку "Сила V правде — гордость и победа", на которой демонстрируется захваченная техника НАТО, в Тюмени. Об этом сообщил РИА Новости Николай Савченко, специальный представитель губернатора Тюменской области по вопросам СВО.