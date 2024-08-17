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На Украине разрешат продавать каннабис без возрастных ограничений
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На Украине будут продавать медицинский каннабис без возрастных ограничений

На Украине разрешат продавать каннабис без возрастных ограничений

На Украине разрешат продажу лекарств на основе медицинского каннабиса без возрастных ограничений, сообщила депутат Верховной Рады Ольга Стефанишина.

Тематика легализации медицинского каннабиса была поднята Владимиром Зеленским еще в 2020 году, когда он был кандидатом в президенты. Позже в Верховной Раде был зарегистрирован соответствующий законопроект. Однако в июле 2021 года депутаты не поддержали голосование по этому законопроекту. В июне 2022 года Кабинет министров страны принял решение о разрешении использования марихуаны в медицинских и научных целях.

Отвечая на вопрос издания "Украинские новости" о возможности введения возрастного ценза на продажу медицинского каннабиса, Стефанишина отметила, что, по ее сведениям, такого ограничения не планируется.

В пятницу на Украине вступил в силу закон о легализации медицинского каннабиса.

Фото: commons.wikimedia.orgVladimir Kud from Ukraine(Creative Commons Attribution 2.0 Generic )

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