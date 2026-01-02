Каникулы выглядят безобидно — но именно здесь ломается восстановление ребёнка

Учебная нагрузка во время каникул должна оставаться минимальной, иначе отдых теряет свой смысл и не выполняет восстановительную функцию. Даже при желании родителей и самих детей продолжать занятия в праздничные дни важно соблюдать чёткие ограничения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на позицию специалистов, занимающихся вопросами здоровья и адаптации школьников.

Сколько можно учиться на каникулах

По словам учёного секретаря ФГБНУ "Институт развития, здоровья и адаптации ребёнка", кандидата биологических наук Оксаны Адамовской, занятия во время каникул допустимы лишь в щадящем режиме. Речь идёт о кратких и редких учебных сессиях, которые не мешают восстановлению.

"Если ребенок и родители (законные представители) приняли решение продолжить занятия, подтянуть школьный предмет, то заниматься лучше не более двух-трех раз в неделю по 30-45 мин. Иначе полноценный отдых у ребенка не получится", — сказала кандидат биологических наук Оксана Адамовская.

Эксперт подчёркивает, что превышение этих временных рамок лишает каникулы их основной функции — восстановления физических и психоэмоциональных ресурсов ребёнка.

Почему отдых важнее нагрузки

Чередование учебного времени и каникул заложено в образовательную систему не случайно. Такой режим необходим для профилактики переутомления и снижения риска хронической усталости у школьников. Постоянная интеллектуальная нагрузка без пауз негативно отражается на концентрации внимания, мотивации и общем состоянии здоровья.

Адамовская отмечает, что перенос части образовательной нагрузки на каникулярный период допускается лишь в исключительных случаях. При этом объём такой нагрузки не должен превышать половины от установленного количества часов и реализуется, как правило, через внеурочную деятельность.

Форматы занятий без перегрузки

Внеурочная деятельность во время каникул может носить более свободный и разнообразный характер. Речь идёт не о традиционных уроках, а о тематических программах, которые сочетают обучение с отдыхом и сменой обстановки.

К таким форматам относятся лагеря с дневным пребыванием на базе школ, занятия в загородных детских центрах, туристско-краеведческие мероприятия и поездки, в том числе на природу. По мнению специалистов, именно такие формы позволяют сохранить баланс между развитием и полноценным отдыхом, не превращая каникулы в продолжение учебного года.