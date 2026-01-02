Каникулы проходят — а ребёнок всё в экране: ошибка, которую родители замечают слишком поздно

Новогодние каникулы могут стать для детей не временем бесконечного "залипания" в экраны, а периодом живого общения и совместных открытий. Чтобы этого добиться, родителям стоит заранее вовлечь ребёнка в планирование отдыха и сделать его активным участником семейных дел. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на психолога семейного центра "Диалог" Валерию Гомонко.

Календарь вместо бесконечных гаджетов

По словам специалиста, один из эффективных способов снизить экранное время — вместе с ребёнком создать календарь занятий на каникулы. Такой подход меняет саму логику отдыха: вместо пассивного ожидания праздника ребёнок начинает участвовать в его создании. В календаре можно чередовать активные дни и время для спокойного отдыха.

"Суть заключается в том, что вместо пассивного ожидания праздника ребенок становится его активным участником. Создайте с ребенком календарь, определив даты с активным досугом и днями отдыха", — пояснила психолог семейного центра "Диалог" Валерия Гомонко.

Эксперт советует не бояться оставлять в расписании "пустые" дни. Именно они, по её словам, часто становятся источником спонтанных идей и неожиданных приключений. Важно также позволить детям в разумных пределах самостоятельно распределять время подъёма, отдыха и пользования гаджетами.

Навыки, которые формируются в каникулы

Такой формат отдыха, как подчёркивает психолог, помогает ребёнку учиться самоорганизации и ответственности. Планирование дней формирует здоровые привычки и создаёт ощущение предвкушения каждого следующего дня. Каникулы перестают быть однообразными и приобретают структуру, понятную и интересную самому ребёнку.

Дополнительной практикой, которая может укрепить эмоциональную связь в семье, психолог называет создание "письма в будущее". Совместная работа над ним превращается в осмысленный ритуал и помогает детям лучше понять собственные желания.

"Вместе с детьми напишите искренние пожелания себе и близким, мечты и планы, соберите значимые и символичные фотографии и предметы, упакуйте все в красивую коробку и договоритесь открыть ее ровно через год", — рассказала Валерия Гомонко.

Игра как альтернатива экрану

Ещё одним способом отвлечь детей от гаджетов психолог считает совместные игровые проекты. Это может быть домашний спектакль, зимняя сказка или новогодний квест с заданиями и подсказками. В таких играх дети много двигаются, общаются и полностью погружаются в процесс, забывая о телефонах и планшетах.

"В процессе поиска сокровищ или выполнения задач, дети активно двигаются и общаются, забывая о гаджетах", — отметила специалист.

Наградой за участие могут стать небольшие сувениры или сладости, а к играм можно привлекать друзей и использовать современные инструменты для создания сценариев.

Зимние традиции и участие родителей

Психолог напоминает, что классические зимние развлечения — катание на коньках, лыжах, санках, лепка снеговиков и снежные игры — по-прежнему остаются актуальными. Однако ключевым фактором она называет не сами активности, а участие взрослых. Совместное времяпрепровождение на свежем воздухе укрепляет здоровье и создаёт ощущение единства.

"Когда вы вместе изобретаете интересные активности, вовлекаете детей в реальные события, договариваетесь о правилах, гаджеты постепенно отходят на второй план", — подчеркнула Валерия Гомонко.

По мнению специалиста, именно личная включённость родителей помогает показать детям, что живое общение и совместные впечатления способны быть более ценными, чем цифровой мир.