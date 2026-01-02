Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики

Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 9:55

Каникулы обещают рекорд — но не всем: почему кинотеатры готовятся к наплыву

Кинотеатры ожидают всплеск зрителей на новогодних каникулах 2026 года — Воронков

Новогодние каникулы 2026 года могут стать для российских кинотеатров одними из самых успешных за последние годы. Ключевым фактором роста станет одновременный выход сразу нескольких ожидаемых семейных премьер, которые уже сейчас демонстрируют высокий интерес аудитории. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Ассоциации владельцев кинотеатров Алексея Воронкова.

Ставка на известные бренды

По прогнозам участников рынка, посещаемость кинотеатров в новогодние праздники может вырасти примерно на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Основную роль в этом сыграют три крупных релиза — "Чебурашка 2", "Буратино" и "Простоквашино", ориентированные прежде всего на детскую и семейную аудиторию.

"В этом году на Новый год выходят сразу три крупных проекта — "Чебурашка 2”, "Буратино” и "Простоквашино”. Это всенародные бренды. Пока мы прогнозируем плюс 30% к посещаемости по сравнению с прошлым годом", — сообщил глава Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков.

Он отметил, что оптимизм основан не только на узнаваемости проектов, но и на текущих показателях предпродаж, реакции зрителей и уровне вовлечённости аудитории.

Рекламная гонка и смена фаворитов

По словам Воронкова, в течение года на рынке было заметно, как менялся баланс интереса между будущими премьерами. Изначально безусловным лидером ожиданий считался "Чебурашка 2", однако затем активную маркетинговую кампанию развернул "Буратино", а позже в борьбу за зрителя уверенно включилось "Простоквашино".

"Интересно было наблюдать за рекламной гонкой. Еще летом многие были уверены, что "Чебурашка 2” станет бесспорным лидером, затем стала массированно появляться реклама "Буратино”, и позже мощно включилось "Простоквашино” — с очень точными и сильными маркетинговыми ходами", — отметил Алексей Воронков.

Глава ассоциации подчеркнул, что все участники подошли к продвижению проектов профессионально, что в итоге сыграло на руку всей индустрии.

Сколько раз зритель пойдёт в кино

Отдельно Воронков остановился на поведении аудитории в праздничные дни. По его оценке, большинство зрителей посетят кинотеатры не один раз, а как минимум дважды за новогодние каникулы.

"Я буду приятно удивлен, если по итогам праздников мы зафиксируем в среднем три похода в кино на человека. Скорее всего, основным показателем будут два похода, поскольку не посмотреть хотя бы два фильма будет сложно", — сказал он.

Таким образом, сочетание узнаваемых брендов, активного продвижения и семейного формата может обеспечить кинотеатрам заметный рост посещаемости в начале 2026 года.

