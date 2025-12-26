Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
ГАИ
ГАИ
© commons.wikimedia.org by Florstein is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
Главная / Дальневосточный федеральный округ
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 3:54

Каникулы для людей, но не для машин: регистрация транспорта в Приморье работает по особым правилам

ГИБДД Приморья сократила прием по регистрации авто в праздники — УМВД Приморья

Оформление документов на автомобиль в период новогодних каникул в Приморье будет существенно ограничено по времени. Жителям региона, планирующим регистрацию или осмотр транспорта, стоит заранее скорректировать свои планы. Об этом сообщает PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.

"Во всех регистрационных пунктах Приморского края изменен режим работы в новогодние праздничные дни (период с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года)", — говорится в сообщении.

Как будет работать регистрация транспорта в праздники

В период с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года службы регистрации и осмотра транспортных средств будут принимать граждан всего три рабочих дня. Все остальные дни регистрационные пункты будут закрыты для посетителей.

Прием граждан запланирован на 3, 9 и 10 января. В эти даты отделы будут работать с 08:00 до 17:00 с часовым перерывом на обед с 12:00 до 13:00. В ведомстве обращают внимание, что количество доступных окон и времени для оформления услуг будет ограничено.

Дополнительный рабочий день перед праздниками

Для удобства автовладельцев в Приморье предусмотрен дополнительный день приема до начала новогодних каникул. В субботу, 27 декабря, подразделения МРЭО ГАИ по всему региону будут работать по специальному графику.

В полиции рекомендуют воспользоваться именно предпраздничным днем, чтобы избежать очередей и не откладывать оформление документов на период каникул, когда возможности для регистрации транспорта будут минимальными.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Амурский тигр стал причиной аварии с четырьмя автомобилями — Госавтоинспекция Хабаровского района вчера в 15:46
Амурский тигр стал жертвой ДТП: как трагедия на дороге может обернуться для автомобилистов штрафами

Амурский тигр погиб в ДТП на трассе Хабаровск — Владивосток. Водители, покинувшие место происшествия, могут понести административное наказание.

Читать полностью » Ирина Яровая помогла камчатской женщине получить лечение за пределами региона вчера в 3:22
От Камчатки до клиники: как вмешательство депутата вывело женщину на путь выздоровления

Ирина Яровая помогла жительнице Камчатки получить срочную медицинскую помощь за пределами региона. Своевременная операция позволила избежать тяжёлых последствий для здоровья.

Читать полностью » Камчатка продолжит работу по улучшению механизма лицензирования алкоголя – Камчатка Сегодня вчера в 3:22
Шаги к трезвости: депутаты Камчатки планируют новые законы для контроля за продажей алкоголя

В 2026 году депутаты Камчатского края продолжат работу по ужесточению правил продажи алкоголя с целью повышения общественной безопасности и здоровья.

Читать полностью » С 2026 года в России ограничат количество банковских карт на человека – DIETA.RU вчера в 3:22
Ограничение на карты и налоги: что скрывается за новыми мерами для держателей банковских карт

В 2026 году в России начнут действовать новые правила для банковских карт, включая ограничения на количество карт, новые признаки подозрительных операций и введение НДС на карты.

Читать полностью » Негашёная известь и хлористый кальций помогут снизить влажность в погребе – PrimaMedia вчера в 3:22
Не давайте сырости шанс: как простые вещества превращают погреб в сухой и безопасный уголок

Простые средства, такие как известь и хлористый кальций, помогут снизить влажность в погребе и сохранить урожай свежим до весны.

Читать полностью » За сутки на Камчатке зафиксировано семь афтершоков магнитудой до 4,8 – ГУ МЧС вчера в 3:08
Сейсмическое дежавю: афтершоки Камчатки не прекращаются, пока вулканы остаются под угрозой

На Камчатке продолжаются афтершоки после июльского землетрясения. За сутки зафиксировано семь сейсмособытий, вулканы остаются активными.

Читать полностью » Якутия фиксирует самые низкие температуры в России — Mash 24.12.2025 в 19:55
Минус 55 — уже не предел: где в России сейчас холоднее всего

В якутском поселке Тикси температура опустилась до −56 градусов — это самый холодный показатель в России на данный момент. Сильная пурга, закрытые школы и прогнозы до −60 градусов делают ситуацию одной из самых суровых этой зимы.

Читать полностью » Хабаровский край получит 427 млн рублей на переселение из аварийного жилья – ДВ-РОСС 24.12.2025 в 15:28
Федеральные миллионы запускают большое переселение: что ждёт жильцов аварийных домов на Дальнем Востоке

Хабаровскому краю выделят 427 млн рублей на переселение людей из аварийных домов. Программа рассчитана до 2030 года и охватит тысячи жителей.

Читать полностью »

Новости
Общество
57% россиян тратят премию сразу после получения — HR Lab
Экономика
Аналитики спрогнозировали ослабление рубля до 94 за доллар в 2026 году — ЕАБР
Туризм
В аэропорту Владивостока задержали несколько рейсов из Москвы — аэропорт Владивосток
ДФО
Во Владивостоке открыли новогодний городок на центральной площади — PrimaMedia
Дом
Интерьер-образец помогает избежать стилистического хаоса — стилисты
Питомцы
Длинные плавники вуалехвоста легко травмируются о грунт — аквариумисты
Мир
Переходы общин УПЦ в ПЦУ замедлились за четыре года — Александр Щипков
Общество
Школьные психологи могут снизить стресс при подготовке к ЕГЭ — Игорь Мурог
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet