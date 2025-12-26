Каникулы для людей, но не для машин: регистрация транспорта в Приморье работает по особым правилам

Оформление документов на автомобиль в период новогодних каникул в Приморье будет существенно ограничено по времени. Жителям региона, планирующим регистрацию или осмотр транспорта, стоит заранее скорректировать свои планы. Об этом сообщает PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.

"Во всех регистрационных пунктах Приморского края изменен режим работы в новогодние праздничные дни (период с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года)", — говорится в сообщении.

Как будет работать регистрация транспорта в праздники

В период с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года службы регистрации и осмотра транспортных средств будут принимать граждан всего три рабочих дня. Все остальные дни регистрационные пункты будут закрыты для посетителей.

Прием граждан запланирован на 3, 9 и 10 января. В эти даты отделы будут работать с 08:00 до 17:00 с часовым перерывом на обед с 12:00 до 13:00. В ведомстве обращают внимание, что количество доступных окон и времени для оформления услуг будет ограничено.

Дополнительный рабочий день перед праздниками

Для удобства автовладельцев в Приморье предусмотрен дополнительный день приема до начала новогодних каникул. В субботу, 27 декабря, подразделения МРЭО ГАИ по всему региону будут работать по специальному графику.

В полиции рекомендуют воспользоваться именно предпраздничным днем, чтобы избежать очередей и не откладывать оформление документов на период каникул, когда возможности для регистрации транспорта будут минимальными.