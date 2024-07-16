На охрану американского рэпера Канье Уэста было потрачено 800 тысяч рублей. Об этом информировал новостной Telegram-канал Mash.

Одно из первостепенных условий американского рэпера, музыкального продюсера, автора песен Канье Уэста — сопровождение по столице Российской Федерации людьми, которые работали в горячих точках. Таким образом, бывшие военнослужащие спецназа должны были одним своим видом устрашать прохожих, чтобы те сразу понимали, что не стоит приближаться к рэперу.

Как сообщается, за безопасностью Канье Уэста ежедневно наблюдали два сотрудника. Один из них обладал знаниями английского языка. Во время передвижения по Москве рэпера охраняло около пяти сотрудников службы безопасности, которые в итоге зарабатывали на этом около 400 тысяч долларов в сутки. Основная цель, которая ставилась перед сотрудниками, — предоставить возможность Канье Уэсту спокойно прогуляться по Красной площади. Также отмечается, что рэпер решил не брать собственную охрану из Соединённых Штатов Америки, поскольку те не знают местные порядки.

Известно, что нанятые работники всё время проводили с Канье Уэстом и охраняли его. Они успели побывать в крупном торговом комплексе в центре Москвы — ГУМе, на московском стадионе "Лужники" и так далее.

Фото: Flickr / Peter Hutchins (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)