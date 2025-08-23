Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Иван Петровский Опубликована сегодня в 6:10

Игнорировать это упражнение опасно: тело теряет ключевые мышцы

Коннор Флеминг назвал мышцы, которые развивает упражнение kang squat

Когда кажется, что вариантов приседаний уже сотни и ничего нового придумать нельзя, на сцену выходит малоизвестное, но крайне эффективное упражнение — kang squat. Оно сочетает в себе присед со штангой и наклон в стиле good morning, давая в итоге двойную, а то и тройную пользу: работает не только нижняя часть тела, но и мышцы спины, а также активно включается корпус.

Что такое kang squat

Главная особенность упражнения в том, что оно начинается с наклона корпуса, а затем переходит в присед. Такая комбинация заставляет работать ягодицы, заднюю поверхность бедра, спину и пресс. По сути, каждое повторение тренирует сразу несколько групп мышц и развивает координацию.

Важно, что упражнение универсально: новичкам достаточно собственного веса, а опытные атлеты могут добавить штангу или гантели для повышения нагрузки. При этом техника остаётся одинаковой.

Как правильно выполнять

  • Встаньте прямо, ноги на ширине плеч, руки за головой.
  • Сохраняя спину ровной, наклонитесь вперёд до параллели с полом.
  • Опустите бёдра в присед, удерживая вес на середине стопы.
  • В нижней точке снова сделайте наклон корпуса, затем вернитесь в исходное положение, напрягая ягодицы.

Совет от тренера Коннора Флеминга (Life Time):

"Держите пресс в напряжении на протяжении всего движения. Это не только укрепит мышцы кора, но и защитит поясницу".

Почему стоит включить kang squat в тренировку

1. Сильные ягодицы и бёдра.

Упражнение активирует эти мышцы с первых секунд, что повышает силу ног и улучшает спортивные результаты — будь то бег, прыжки или подъем по лестнице.

2. Работа со спиной.

Для сохранения ровной спины активно подключаются широчайшие мышцы и разгибатели позвоночника. Это не только укрепляет верх, но и снижает риск травм.

3. Тренировка кора.

Каждая фаза движения требует напряжения пресса, благодаря чему улучшается стабильность корпуса и техника других силовых упражнений: приседов, становой тяги, жима над головой.

4. Улучшение техники приседа.

Так как нижняя позиция полностью совпадает с классическим приседом, каждое повторение помогает оттачивать правильную форму.

5. Контроль над телом.

Упражнение требует внимания и концентрации: здесь нельзя "механически" выполнять движение. Такой подход развивает осознанность и снижает вероятность ошибок.

Интересный факт

Kang squat назван в честь южнокорейского тренера Кана Минсу, популяризировавшего методику в бодибилдинге. Упражнение постепенно набирает популярность и уже включается в программы многих профессиональных атлетов.

