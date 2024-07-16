В Страсбурге стартовала первая пленарная сессия обновленного состава Европейского парламента.

Ключевыми вопросами повестки дня стали выборы председателя Европарламента и голосование по кандидатуре Урсулы фон дер Ляйен, претендующей на повторное избрание главой Еврокомиссии.

Особое внимание привлекло выступление испанского евродепутата Ирен Монтеро, бывшего министра по вопросам равенства в правительстве Испании. Монтеро, представляющая левые силы, выступила единственной альтернативой действующему председателю Европарламента Роберте Метсоле, известной своей поддержкой фон дер Ляйен.

В своем обращении к пленарному заседанию перед голосованием Монтеро акцентировала внимание на необходимости мирного урегулирования конфликта на Украине.

Она выразила обеспокоенность тем, что текущая ситуация приносит выгоду преимущественно военно-промышленным комплексам, в то время как народы Европы и Украины несут основное бремя последствий.

Испанский политик подчеркнула важность независимости европейской политики от военных интересов США. По ее мнению, граждане Европейского Союза не должны нести финансовое бремя эскалации военных действий.

Кроме того, Монтеро затронула ближневосточный вопрос, указав на роль поддержки со стороны ЕС и США в действиях Израиля на палестинских территориях. Этим заявлением она привлекла внимание к глобальным последствиям внешнеполитических решений европейских лидеров.

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