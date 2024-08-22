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YouTube-канал Криштиану Роналду за сутки набрал 6 млн подписчиков
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За сутки YouTube-канал Криштиану Роналду привлек в 3 раза больше подписчиков, чел за всё время канал Месси

YouTube-канал Криштиану Роналду за сутки набрал 6 млн подписчиков

YouTube-канал легендарного португальского футболиста Криштиану Роналду за сутки он привлёк более 6 миллионов подписчиков. Это в три раза больше, чем аудитория канала его извечного соперника — аргентинского чемпиона мира Лионеля Месси.

Хотя аккаунт был создан ещё в июле, первый контент на нём появился только на этой неделе. К моменту публикации этой новости число подписчиков Роналду превысило 4,4 миллиона.

Канал португальской футбольной звезды установил несколько впечатляющих рекордов. За первые 60 минут своего существования на него подписались 1 270 000 человек, а суточный прирост составил 4 420 000 подписчиков. Более того, аккаунт Роналду стал самым быстрорастущим на YouTube, достигнув миллионной отметки всего за 89 минут.

39-летний Криштиану Роналду — один из самых титулованных футболистов современности. Он пятикратный обладатель "Золотого мяча" и победитель Лиги чемпионов. В составе национальной сборной Португалии Роналду стал чемпионом Европы в 2016 году и выиграл Лигу наций в сезоне 2018/19.

На протяжении карьеры Роналду был лучшим бомбардиром в чемпионатах Англии, Испании и Италии, выступая за "Манчестер Юнайтед", "Реал Мадрид" и "Ювентус" соответственно. Он также четырежды удостаивался "Золотой бутсы".

Помимо спортивных достижений, Роналду является абсолютным лидером по популярности в Instagram. Его аккаунт насчитывает более 636 миллионов подписчиков.

Фото: From Wikimedia Commons/ Mahdi Zare/Fars News Agency (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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