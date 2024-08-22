Полезные забастовки: Канада уступает свои позиции на рынке удобрений России

Министр труда Канады Стивен Маккиннон заявил, что из-за забастовки железнодорожных компаний страна ежедневно теряет долю рынка калийных удобрений в пользу России.

По его словам, этот вопрос "крайне беспокоит" власти Оттавы, особенно на фоне ситуации на Украине.

Чиновник сообщил, что распорядился о проведении окончательного и обязательного арбитража для урегулирования споров между бастующими сторонами. Две крупнейшие железнодорожные компании Канады — Canadia Pacific Kansas City и Canadian National — впервые в истории одновременно прекратили грузоперевозки из-за срыва переговоров с профсоюзом Teamsters.

Как отмечает издание Globe and Mail, президент канадской Ассоциации управления грузоперевозками Джон Кори заявил, что "канадская цепь поставок, по сути, остановилась", что означает временное прекращение ввоза и вывоза товаров через порты страны. Накануне начала забастовки премьер Джастин Трюдо призывал стороны продолжать поиск решения разногласий путем переговоров.

Маккиннон подчеркнул, что ситуация в калийном секторе, где Канада ежедневно теряет долю рынка в пользу России, вызывает серьезную обеспокоенность у правительства.

Фото: commons.wikimedia.org/Makaristos (public domain)