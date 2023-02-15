Ряд экономических санкций Канады, направленных на ограничение деятельности России, не приносят пользы и выгоды, а в некоторых случаях наносят вред правительству. С таким тезисом выступил вице-председатель комитета по иностранным делам Палаты общин (нижней палаты) парламента Стефан Бержерон, представляющий оппозиционную партию "Квебекский блок".
"Канада является одной из немногих, если не единственной страной, которая ввела санкции в отношении зерновых и семян, поставляемых из РоссииВ результате наши сельхозпроизводители находятся в невыгодном положении, а российские товары гораздо более продуктивны и прибыльны на международных рынках. Это полнейшая глупость!".
По словам политика, комитету следует пересмотреть введенные санкции, иначе Канада окажется в невыгодном положении.
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