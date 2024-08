В Канаде заявили о переходе на новые самолеты F-35 и сотрудничество с Австрией

В ближайшем будущем Канада пополнит свои вооруженные силы современными истребителями F-35, патрульными самолетами и военными судами на основе проекта BAS Type 26, как заявил министр обороны Билл Блэйр на пресс-конференции.

Блэйр отметил, что в процессе модернизации основного флота, Канада готовится к внедрению истребителей F-35 нового поколения, а также других видов военной техники, разработанных для совместного использования с Австралией.

Министр подчеркнул, что обе страны планируют организовывать совместные военные маневры, направленные на улучшение взаимодействия и повышение боевой подготовки их войск.

Кроме того, Блэйр выразил намерение Канады и Австралии продолжить укрепление сотрудничества в области кибербезопасности, науки и технологий, что должно способствовать дальнейшему развитию их оборонных возможностей.

Фото: www. flickr. com/US Air Force from USA Staff Sgt. Madelyn Brown/349th Air Mobility Wing (is in the public domain)