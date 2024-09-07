Михаил Шеремет, депутат Госдумы от Крыма и член комитета по безопасности, в беседе с РИА Новости сравнил ситуацию на Украине с судьбой парохода "Титаник". Он считает, что США и Великобритания стремятся достичь своих геополитических целей за счёт Украины, превращая её в корабль, который неизбежно потерпит крушение.
По мнению Шеремета, США и Великобритания поставили у руля Украины некомпетентного и неопытного лидера — Владимира Зеленского. Это, по словам депутата, необходимо для того, чтобы Украина не смогла избежать уготованной ей судьбы.
Шеремет также отметил, что США и Великобритания привлекают на Украину влиятельных европейских политиков, чтобы вовлечь их страны в конфликт. Он считает, что "самоуверенный сине-жёлтый корабль" уже вышел в море, где его ждёт встреча с "айсбергом", который станет роковым для амбициозного европейского бомонда.
Депутат также подчеркнул, что европейские политические элиты, вводя самоубийственные санкции против России и направляя накопления на поддержку конфликта на Украине, пожертвовали благосостоянием своих граждан.
Ранее Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности России, предсказал рост числа жертв в конфликте на Украине из-за принятого Палатой представителей Конгресса США законопроекта о выделении Киеву новой партии военной помощи.
Фото: From Wikimedia Commons/ Сайт Президента України (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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