Скрытая вода в недрах Земли
Скрытая вода в недрах Земли
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 9:50

Камни заговорили — и рассказали, откуда берётся нефть: находка на острове Жохова шокировала геологов

Минералы мантии содержат углеводороды и меняют теорию происхождения нефти — Игорь Грамберг

В недрах арктического острова Жохова учёные обнаружили необычные минералы, которые проливают свет на происхождение нефти и секреты глубинных процессов Земли. Эти породы — оливины — можно назвать настоящими "письмами" из мантии: они были выброшены на поверхность миллионы лет назад и сохранили в себе следы древних геохимических реакций, происходивших на десятки километров под землёй.

Исследование, проведённое российской научной коалицией, показало, что даже в камнях, где не должно быть признаков жизни, скрываются следы углеводородов — основного строительного материала нефти. Это открытие не просто пополнило геологические знания, но и поставило под сомнение устоявшиеся представления о происхождении нефти.

Оливин — минерал, который говорит

Оливиновые породы, поднятые с острова Жохова, оказались настоящими капсулами времени. Внутри этих минералов исследователи нашли микроскопические включения — пузырьки, кристаллы и даже твердые углеводороды, напоминающие кероген и битум. Эти вещества обычно связаны с биологическими процессами, но в данном случае они образовались в условиях, где жизни быть не могло.

"Оливин стал для нас окном в глубинные процессы Земли", — отметил один из участников исследования, геолог Игорь Грамберг.

Используя рамановскую спектроскопию, учёные определили, что газовые включения внутри минералов состоят из углекислого газа и угарного газа. Такая смесь свидетельствует о крайне низком содержании кислорода — условиях, при которых может происходить абиогенный синтез углеводородов.

Сравнение

Параметр Биогенная теория происхождения нефти Абиогенная теория (по данным оливина)
Источник вещества Остатки древней биоты Неорганические соединения мантии
Условия образования Осадочные породы, умеренная температура Высокое давление и температура до 737 °C
Место формирования Верхние слои земной коры Глубинные участки мантии
Доказательства Наличие органических остатков Минеральные включения, газовые пузырьки
Основные компоненты Кероген, битум, метан Керогеноподобные углеводороды, CO₂, CO

Советы шаг за шагом: как учёные "читают" породы

  1. Выбор образцов - геологи извлекают ксенолиты, куски мантии, выброшенные древними вулканами.

  2. Подготовка тонких срезов - каждый образец шлифуется до толщины в десятки микрометров.

  3. Оптическое исследование - под микроскопом ищут включения, отличающиеся по цвету и блеску.

  4. Рамановская спектроскопия - анализ состава газов и твёрдых фаз в микровключениях.

  5. Сравнение с эталонами - результаты сопоставляют с известными минералами и нефтеобразующими соединениями.

  6. Моделирование условий - вычисляют температуру и давление, при которых могла возникнуть порода.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: полагать, что нефть может формироваться только из остатков живых организмов.
    Последствие: игнорирование возможных неорганических источников углеводородов.
    Альтернатива: учитывать данные минералогии и геохимии, подтверждающие абиогенные процессы.

  • Ошибка: недооценивать роль газов в глубинных реакциях.
    Последствие: упрощённые модели формирования нефти.
    Альтернатива: учитывать взаимодействие CO₂ и CO в условиях высокой температуры.

  • Ошибка: считать оливин просто "инертным камнем".
    Последствие: упускание информации о химической эволюции мантии.
    Альтернатива: рассматривать оливин как природный архив геологических данных.

А что если нефть рождается в недрах планеты?

Если гипотеза об абиогенном происхождении нефти подтвердится, она способна изменить подход к поиску месторождений. Геологи смогут искать не только древние осадочные бассейны, но и зоны мантии, где существуют условия для синтеза углеводородов.

Такой сценарий откроет новые горизонты энергетической геологии — от прогнозирования запасов до понимания того, как Земля "производит" нефть естественным образом. Возможно, часть ресурсов, которые мы считаем исчерпаемыми, на самом деле формируется непрерывно в глубинах планеты.

Плюсы и минусы

Подход Плюсы Минусы
Биогенная теория Проверена временем, подтверждена геологическими данными Не объясняет наличие углеводородов в глубинных породах
Абиогенная теория Расширяет зону поиска нефти, объясняет "аномальные" месторождения Требует дополнительных подтверждений и экспериментов
Комбинированный подход Учитывает обе модели происхождения Сложен для практической разведки

FAQ

Что такое оливин?
Это минерал, образующийся в мантии Земли. Он устойчив при высоких температурах и часто содержит микровключения, в которых сохраняются следы древних геохимических реакций.

Почему находка на острове Жохова важна?
Потому что она впервые напрямую доказала наличие углеводородов в мантийных породах, что подтверждает возможность их неорганического происхождения.

Что такое абиогенный синтез?
Это процесс образования органических соединений (например, углеводородов) из неорганических веществ без участия живых организмов.

Можно ли использовать эти данные для поиска нефти?
Да, геологи могут применять их для оценки перспективных районов, особенно там, где традиционные модели не работают.

Мифы и правда

  • Миф: нефть может появиться только из древних останков.
    Правда: часть углеводородов могла сформироваться глубоко в мантии без участия биологических процессов.

  • Миф: арктические породы не несут ценной информации о недрах Земли.
    Правда: именно они сохранили самые древние геохимические следы.

  • Миф: абиогенная теория — чистая фантазия.
    Правда: лабораторные эксперименты и находки, как на Жохове, подтверждают её реальность.

Исторический контекст

Идея неорганического происхождения нефти появилась ещё в XIX веке. Одним из первых её предложил русский химик Дмитрий Менделеев, предположив, что углеводороды могут возникать из реакции карбидов с водой в недрах Земли.

В XX веке интерес к этой гипотезе возродился благодаря советским и японским геологам. Однако до недавнего времени у теории не было прямых доказательств. Только современные методы — рамановская спектроскопия и электронная микроскопия — позволили увидеть в минералах реальные углеводородные включения.

Теперь открытия на острове Жохова подтверждают: Менделеев мог быть ближе к истине, чем предполагалось.

Три интересных факта

  1. Оливин составляет до 60 % мантии Земли и является одним из самых распространённых минералов планеты.

  2. Углеводороды, найденные в образцах, по составу близки к тем, что входят в нефть.

  3. Остров Жохова считается одним из немногих мест в Арктике, где можно напрямую исследовать древние вулканические ксенолиты.

