Камни в почках — не сувениры из отпуска: почему они появляются и как их выгнать без боли
Мочекаменная болезнь — одно из самых распространённых заболеваний почек. По наблюдениям врачей, за последние годы оно стало встречаться значительно чаще, и всё больше пациентов обращаются к специалистам уже на поздних стадиях, когда камни начинают двигаться и вызывают боль.
О причинах, диагностике и лечении этой патологии рассказала Ольга Малиновская, руководитель медицинского департамента сети лабораторий KDL компании "Медскан".
"Шансы столкнуться с мочекаменной болезнью выше у тех, кто мало пьёт, ест много белка, употребляет много соли", — говорит врач Ольга Малиновская.
Почему образуются камни
Универсальной причины развития мочекаменной болезни не существует. В большинстве случаев она формируется под действием комбинации факторов - образа жизни, питания и особенностей обмена веществ.
Среди наиболее частых причин:
-
неправильный питьевой режим (мало жидкости в течение дня);
-
избыток соли и белка в рационе;
-
наследственная предрасположенность;
-
приём некоторых лекарств, влияющих на обмен кальция и мочевой кислоты;
-
хронические заболевания ЖКТ, печени и эндокринной системы.
Когда концентрация солей в моче повышается, они начинают оседать и постепенно образуют кристаллы, которые срастаются в камни.
Сравнение
|Фактор риска
|Как влияет
|Что помогает
|Недостаток воды
|Увеличивает концентрацию солей
|Пить не менее 2 литров жидкости в день
|Избыток белка
|Повышает уровень мочевой кислоты
|Ограничить мясо и бобовые
|Соль и фастфуд
|Задерживают жидкость, повышают кальций в моче
|Уменьшить соль до 5 г в день
|Наследственность
|Нарушает обмен веществ
|Регулярное наблюдение у врача
|Малоподвижный образ жизни
|Замедляет работу почек
|Физическая активность, прогулки
Как распознать болезнь
Мочекаменная болезнь может долго не проявляться. Нередко первые симптомы возникают, когда камни начинают двигаться. Тогда появляются:
-
боли в пояснице, животе или паху;
-
кровь в моче;
-
частые позывы к мочеиспусканию;
-
тошнота и повышение температуры.
Если камень застревает в мочеточнике, может развиться инфекция и воспаление почек, что требует срочного обращения к врачу.
Советы шаг за шагом
-
Пройдите обследование. При подозрении на болезнь терапевт или нефролог назначит УЗИ, биохимию крови и общий анализ мочи.
-
Скорректируйте питьевой режим. Пейте не менее 1,5-2 литров воды в день (если нет противопоказаний).
-
Следите за рационом. Ограничьте мясо, соль и сладкие напитки. Добавьте овощи и продукты с калием — бананы, тыкву, зелень.
-
Не занимайтесь самолечением. Камни бывают разного состава, и растворить их можно только подобранными врачом препаратами.
-
Регулярно проверяйтесь. Даже после лечения нужно раз в полгода сдавать анализы и делать УЗИ почек.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: игнорировать боли в пояснице.
Последствие: движение камня и риск почечной колики.
Альтернатива: сразу обратиться к врачу и пройти обследование.
-
Ошибка: пить слишком мало воды.
Последствие: соли концентрируются, образуя осадок.
Альтернатива: равномерно пить воду весь день.
-
Ошибка: принимать мочегонные без назначения.
Последствие: обезвоживание и ускоренное образование камней.
Альтернатива: подобрать лечение под контролем нефролога.
А что если…
Если камень застрял и вызывает сильную боль, самостоятельные меры бесполезны. Врач определит размеры и состав образования и решит, возможно ли растворение медикаментами. В некоторых случаях показано ультразвуковое дробление или хирургическое удаление.
"В некоторых ситуациях удалять камни приходится хирургическим путём", — поясняет Ольга Малиновская.
Плюсы и минусы методов лечения
|Метод
|Плюсы
|Минусы
|Медикаментозное растворение
|Без операции, сохраняет почку
|Подходит не для всех видов камней
|Ультразвуковое дробление
|Минимально инвазивно
|Может потребовать повторной процедуры
|Хирургическое удаление
|Эффективно при крупных камнях
|Долгий восстановительный период
|Диета и профилактика
|Безопасно и полезно
|Требует дисциплины
FAQ
Можно ли вылечить болезнь без операции?
Да, если камни небольшие и растворимы, врач назначает препараты и диету.
Какое питьё полезно при камнях в почках?
Вода, морс из клюквы, отвар шиповника. Газировку и сладкие напитки стоит исключить.
Что нельзя есть при мочекаменной болезни?
Избегайте копчёностей, консервов, колбас, крепкого кофе и солёных продуктов.
Помогают ли травы и народные средства?
Некоторые травы мягко выводят жидкость, но использовать их можно только после консультации врача.
Мифы и правда
-
Миф: камни можно "вымыть" обильным питьём.
Правда: при больших камнях это опасно — они могут застрять в мочеточнике.
-
Миф: болезнь встречается только у пожилых.
Правда: всё чаще страдают молодые люди из-за неправильного питания и малоподвижности.
-
Миф: если камень вышел, болезнь закончилась.
Правда: без профилактики новые камни могут появиться через несколько месяцев.
Исторический контекст
Проблему камней в почках врачи описывали ещё в Древнем Египте и Греции. Однако лишь в XX веке появились методы безоперационного удаления — ультразвуковая и лазерная литотрипсия. Сегодня лечение стало менее травматичным, а диагностика — более точной.
"Главное — не ждать боли, а следить за здоровьем почек. Ранняя диагностика помогает избежать операции", — подчеркнула Ольга Малиновская.
Три интересных факта
-
У мужчин мочекаменная болезнь встречается в 2-3 раза чаще, чем у женщин.
-
Самый крупный зарегистрированный камень весил более 1 кг.
-
Вероятность рецидива без профилактики достигает 50% в течение 5 лет.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru