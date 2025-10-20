Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Уролог исследует снимок почек
Уролог исследует снимок почек
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 14:48

Камни в почках — не сувениры из отпуска: почему они появляются и как их выгнать без боли

Мочекаменная болезнь лечится медикаментами, ультразвуком или хирургически — врач Ольга Малиновская

Мочекаменная болезнь — одно из самых распространённых заболеваний почек. По наблюдениям врачей, за последние годы оно стало встречаться значительно чаще, и всё больше пациентов обращаются к специалистам уже на поздних стадиях, когда камни начинают двигаться и вызывают боль.

О причинах, диагностике и лечении этой патологии рассказала Ольга Малиновская, руководитель медицинского департамента сети лабораторий KDL компании "Медскан".

"Шансы столкнуться с мочекаменной болезнью выше у тех, кто мало пьёт, ест много белка, употребляет много соли", — говорит врач Ольга Малиновская.

Почему образуются камни

Универсальной причины развития мочекаменной болезни не существует. В большинстве случаев она формируется под действием комбинации факторов - образа жизни, питания и особенностей обмена веществ.

Среди наиболее частых причин:

  • неправильный питьевой режим (мало жидкости в течение дня);

  • избыток соли и белка в рационе;

  • наследственная предрасположенность;

  • приём некоторых лекарств, влияющих на обмен кальция и мочевой кислоты;

  • хронические заболевания ЖКТ, печени и эндокринной системы.

Когда концентрация солей в моче повышается, они начинают оседать и постепенно образуют кристаллы, которые срастаются в камни.

Сравнение

Фактор риска Как влияет Что помогает
Недостаток воды Увеличивает концентрацию солей Пить не менее 2 литров жидкости в день
Избыток белка Повышает уровень мочевой кислоты Ограничить мясо и бобовые
Соль и фастфуд Задерживают жидкость, повышают кальций в моче Уменьшить соль до 5 г в день
Наследственность Нарушает обмен веществ Регулярное наблюдение у врача
Малоподвижный образ жизни Замедляет работу почек Физическая активность, прогулки

Как распознать болезнь

Мочекаменная болезнь может долго не проявляться. Нередко первые симптомы возникают, когда камни начинают двигаться. Тогда появляются:

  • боли в пояснице, животе или паху;

  • кровь в моче;

  • частые позывы к мочеиспусканию;

  • тошнота и повышение температуры.

Если камень застревает в мочеточнике, может развиться инфекция и воспаление почек, что требует срочного обращения к врачу.

Советы шаг за шагом

  1. Пройдите обследование. При подозрении на болезнь терапевт или нефролог назначит УЗИ, биохимию крови и общий анализ мочи.

  2. Скорректируйте питьевой режим. Пейте не менее 1,5-2 литров воды в день (если нет противопоказаний).

  3. Следите за рационом. Ограничьте мясо, соль и сладкие напитки. Добавьте овощи и продукты с калием — бананы, тыкву, зелень.

  4. Не занимайтесь самолечением. Камни бывают разного состава, и растворить их можно только подобранными врачом препаратами.

  5. Регулярно проверяйтесь. Даже после лечения нужно раз в полгода сдавать анализы и делать УЗИ почек.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: игнорировать боли в пояснице.
    Последствие: движение камня и риск почечной колики.
    Альтернатива: сразу обратиться к врачу и пройти обследование.

  • Ошибка: пить слишком мало воды.
    Последствие: соли концентрируются, образуя осадок.
    Альтернатива: равномерно пить воду весь день.

  • Ошибка: принимать мочегонные без назначения.
    Последствие: обезвоживание и ускоренное образование камней.
    Альтернатива: подобрать лечение под контролем нефролога.

А что если…

Если камень застрял и вызывает сильную боль, самостоятельные меры бесполезны. Врач определит размеры и состав образования и решит, возможно ли растворение медикаментами. В некоторых случаях показано ультразвуковое дробление или хирургическое удаление.

"В некоторых ситуациях удалять камни приходится хирургическим путём", — поясняет Ольга Малиновская.

Плюсы и минусы методов лечения

Метод Плюсы Минусы
Медикаментозное растворение Без операции, сохраняет почку Подходит не для всех видов камней
Ультразвуковое дробление Минимально инвазивно Может потребовать повторной процедуры
Хирургическое удаление Эффективно при крупных камнях Долгий восстановительный период
Диета и профилактика Безопасно и полезно Требует дисциплины

FAQ

Можно ли вылечить болезнь без операции?
Да, если камни небольшие и растворимы, врач назначает препараты и диету.

Какое питьё полезно при камнях в почках?
Вода, морс из клюквы, отвар шиповника. Газировку и сладкие напитки стоит исключить.

Что нельзя есть при мочекаменной болезни?
Избегайте копчёностей, консервов, колбас, крепкого кофе и солёных продуктов.

Помогают ли травы и народные средства?
Некоторые травы мягко выводят жидкость, но использовать их можно только после консультации врача.

Мифы и правда

  • Миф: камни можно "вымыть" обильным питьём.
    Правда: при больших камнях это опасно — они могут застрять в мочеточнике.

  • Миф: болезнь встречается только у пожилых.
    Правда: всё чаще страдают молодые люди из-за неправильного питания и малоподвижности.

  • Миф: если камень вышел, болезнь закончилась.
    Правда: без профилактики новые камни могут появиться через несколько месяцев.

Исторический контекст

Проблему камней в почках врачи описывали ещё в Древнем Египте и Греции. Однако лишь в XX веке появились методы безоперационного удаления — ультразвуковая и лазерная литотрипсия. Сегодня лечение стало менее травматичным, а диагностика — более точной.

"Главное — не ждать боли, а следить за здоровьем почек. Ранняя диагностика помогает избежать операции", — подчеркнула Ольга Малиновская.

Три интересных факта

  • У мужчин мочекаменная болезнь встречается в 2-3 раза чаще, чем у женщин.

  • Самый крупный зарегистрированный камень весил более 1 кг.

  • Вероятность рецидива без профилактики достигает 50% в течение 5 лет.

