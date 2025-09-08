Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Татьяна Тарасова
Татьяна Тарасова
© commons.wikimedia.org by Luu is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Главная / Спорт и фитнес
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 11:07

Снова на лёд? Что сказала Тарасова о перспективах Валиевой

Татьяна Тарасова оценила шансы Камилы Валиевой вернуться в большой спорт

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась мнением о перспективах возвращения Камилы Валиевой в большой спорт. Поводом для комментария стало участие фигуристки в шоу Ильи Авербуха, где она вновь продемонстрировала высокий уровень подготовки.

Спортивная форма Валиевой

По словам Тарасовой, выступление спортсменки показало, что она сохраняет отличные физические и технические данные.

"Это простейший каскад, она его прыгает всегда. Все у нее нормально и с техникой, и с физической формой. Захочет восстановиться — восстановится", — заявила Татьяна Тарасова.

Тренер подчеркнула, что у Валиевой есть все шансы вернуться на лёд на прежнем уровне, если она сама примет такое решение.

Реакция на возможное возвращение

Тарасова отметила, что будет искренне рада, если фигуристка вновь начнёт соревноваться.

"Если она захочет и сможет вернуться, (…) я буду очень рада", — призналась заслуженный тренер.

Таким образом, эксперт подчеркнула: будущее Валиевой зависит прежде всего от её личного желания и готовности снова бороться за медали.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Врачи рассказали, как много физической активности требуется детям ежедневно сегодня в 6:50

Секрет семейных тренировок: как превратить прогулку в спортзал на свежем воздухе

Хотите, чтобы дети росли активными, а семья проводила больше времени вместе? Есть простые и увлекательные способы совместного спорта.

Читать полностью » Учёные: 30 минут ходьбы пять раз в неделю уменьшают риск сердечных заболеваний на 19% сегодня в 6:10

Вечерняя прогулка, которая меняет тело сильнее тренажёрного зала

Короткая прогулка после ужина может удивить вас своими эффектами. Исследования подтверждают: она влияет и на тело, и на настроение.

Читать полностью » Австралийские учёные изучили влияние HIIT тренировок на аппетит у мужчин с лишним весом сегодня в 5:50

HIIT тренировки: короткие минуты, которые меняют тело быстрее, чем часы в зале

Узнайте, чем интервальные тренировки отличаются от обычного кардио, и почему они могут стать идеальным решением для занятых людей.

Читать полностью » Врачи объяснили, какие упражнения на пресс снижают нагрузку на позвоночник сегодня в 5:10

Эти упражнения для пресса делают больше, чем спортзал

Простые упражнения для пресса можно выполнять дома без оборудования. Узнайте, как укрепить корпус и снизить нагрузку на позвоночник.

Читать полностью » Почему марафоны проходят осенью: объяснил физиолог Том Холланд сегодня в 4:50

Осень и зима — лучший спортзал: секрет, о котором забывают

Прохладные дни — лучшее время для тренировок на свежем воздухе. Как использовать холод в свою пользу и превратить зиму в союзника здоровья?

Читать полностью » Двухмесячный план тренировок для рельефного живота: пошаговое расписание сегодня в 4:12

Обычная тренировка оказалась заменой кардио: сжигает жир быстрее бега

Финал 8-недельного гида "Как накачать пресс»": что работает лучше всего, почему HIIT заменяет кардио и в чём разница между кубиками и подтянутым животом.

Читать полностью » Тренеры назвали безопасные варианты приседаний для домашних тренировок сегодня в 4:10

100 приседаний в день: простая привычка, которая может изменить тело или погубить колени

30-дневный фитнес-вызов поможет преобразить тело с помощью простого упражнения. Но хватит ли вам сил и дисциплины дойти до конца?

Читать полностью » Врачи объяснили, почему отдых важен для восстановления после тренировок сегодня в 3:50

Тренировка или самообман: секрет, о котором забывают

Питание и спорт тесно связаны, и удерживать баланс между ними проще, чем кажется. Несколько простых приёмов помогут превратить тренировки в удовольствие.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Криштиану Роналду забил 139-й гол за сборную Португалии и установил мировой рекорд
Еда

Жареные вешенки идеально сочетаются с макаронами, отварным картофелем или овощами
Наука и технологии

Историческая находка: обломки корабля подтверждают легенды о пиратах в Индийском океане
Культура и шоу-бизнес

Леди Гага и Ариана Гранде стали главными победительницами MTV VMA 2025 в Нью-Йорке
Авто и мото

Что означают индикаторы на приборной панели автомобиля — разъяснение экспертов
Красота и здоровье

Учёные Венского медуниверситета подтвердили эффективность лаванды против тревожности
Красота и здоровье

Британские и бразильские исследователи доказали связь колбасы с когнитивными нарушениями
Еда

Сливки сделают пюре из цветной капусты нежнее
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet