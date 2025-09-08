Снова на лёд? Что сказала Тарасова о перспективах Валиевой

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась мнением о перспективах возвращения Камилы Валиевой в большой спорт. Поводом для комментария стало участие фигуристки в шоу Ильи Авербуха, где она вновь продемонстрировала высокий уровень подготовки.

Спортивная форма Валиевой

По словам Тарасовой, выступление спортсменки показало, что она сохраняет отличные физические и технические данные.

"Это простейший каскад, она его прыгает всегда. Все у нее нормально и с техникой, и с физической формой. Захочет восстановиться — восстановится", — заявила Татьяна Тарасова.

Тренер подчеркнула, что у Валиевой есть все шансы вернуться на лёд на прежнем уровне, если она сама примет такое решение.

Реакция на возможное возвращение

Тарасова отметила, что будет искренне рада, если фигуристка вновь начнёт соревноваться.

"Если она захочет и сможет вернуться, (…) я буду очень рада", — призналась заслуженный тренер.

Таким образом, эксперт подчеркнула: будущее Валиевой зависит прежде всего от её личного желания и готовности снова бороться за медали.