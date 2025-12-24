Камеры помнят всё: следователи восстанавливают тайну происшествия на Елецкой улице
Инцидент на Елецкой улице на юге Москвы, в результате которого пострадали два сотрудника ДПС, стал предметом уголовного расследования. Ход и результаты разбирательства взяты на контроль прокуратурой, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.
Контроль со стороны прокуратуры
В столичной прокуратуре подтвердили, что ведомство следит за установлением всех обстоятельств произошедшего. Речь идёт о чрезвычайном происшествии, в результате которого травмы получили двое сотрудников дорожно-патрульной службы.
"Прокуратура контролирует установление обстоятельства инцидента на улице Елецкой, в результате которого пострадали двое сотрудников ДПС", — говорится в сообщении пресс-службы.
Работа следственных органов на месте происшествия
Ранее в Следственном комитете России сообщили, что на месте инцидента работают следователи и криминалисты. К расследованию также привлечены оперативные службы, которые проводят необходимые процессуальные действия.
В рамках проверки изучаются записи камер видеонаблюдения, которые могут помочь восстановить полную картину произошедшего и установить причины случившегося. Расследование уголовного дела продолжается.
