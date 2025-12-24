Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Florstein is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 7:23

Камеры помнят всё: следователи восстанавливают тайну происшествия на Елецкой улице

Прокуратура взяла под контроль дело о пострадавших инспекторах ДПС в Москве

Инцидент на Елецкой улице на юге Москвы, в результате которого пострадали два сотрудника ДПС, стал предметом уголовного расследования. Ход и результаты разбирательства взяты на контроль прокуратурой, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

Контроль со стороны прокуратуры

В столичной прокуратуре подтвердили, что ведомство следит за установлением всех обстоятельств произошедшего. Речь идёт о чрезвычайном происшествии, в результате которого травмы получили двое сотрудников дорожно-патрульной службы.

"Прокуратура контролирует установление обстоятельства инцидента на улице Елецкой, в результате которого пострадали двое сотрудников ДПС", — говорится в сообщении пресс-службы.

Работа следственных органов на месте происшествия

Ранее в Следственном комитете России сообщили, что на месте инцидента работают следователи и криминалисты. К расследованию также привлечены оперативные службы, которые проводят необходимые процессуальные действия.

В рамках проверки изучаются записи камер видеонаблюдения, которые могут помочь восстановить полную картину произошедшего и установить причины случившегося. Расследование уголовного дела продолжается.

