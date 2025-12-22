Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 3:19

Камень под снегом и ночь впереди: лыжный поход под Магаданом закончился экстренной эвакуацией

Спасатели эвакуировали туриста с Марчеканской сопки ночью – КОЛЫМА-ИНФОРМ

Туристический поход в окрестностях Магадана едва не закончился трагедией из-за серьёзной травмы одного из участников. Помощь пострадавшему потребовала экстренного вмешательства спасателей и эвакуации в тёмное время суток. Об этом сообщает КОЛЫМА-ИНФОРМ.

Падение во время лыжного похода

Сообщение о происшествии поступило на единый номер экстренных служб 112 вечером 21 декабря 2025 года в 18:01. Во время лыжного туристического похода по Марчеканской сопке, в районе "Купола", один из мужчин получил травму при спуске с сопки.

По имеющимся данным, лыжник упал и ударился ногой о камень. В результате травмы он утратил возможность самостоятельно передвигаться, и группе потребовалась срочная помощь спасательных служб.

Работа спасателей и эвакуация

Для оказания помощи на место происшествия были направлены сотрудники Пожарно-спасательного центра Магаданской области. Спасательная операция проходила в сложных условиях — в вечернее время и на пересечённой местности.

К 21:20 пострадавшего удалось эвакуировать. Мужчину на спасательном снегоходе доставили к подножию сопки, где его уже ожидала бригада скорой медицинской помощи. После осмотра пострадавшего направили на госпитализацию.

Диагноз и состояние пострадавшего

В медицинском учреждении у мужчины диагностировали чрезвертельный перелом левого бедра. Его доставили в травматологическое отделение Магаданской областной больницы для дальнейшего лечения.

По информации экстренных служб, в настоящее время жизни и здоровью пострадавшего ничего не угрожает. Он находится под наблюдением врачей.

Напоминание экстренных служб

В Пожарно-спасательном центре Магаданской области напомнили, что при любых чрезвычайных ситуациях необходимо незамедлительно обращаться за помощью.

При возникновении происшествий следует звонить на единый номер экстренных служб 112.

