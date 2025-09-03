Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Александр Александров Опубликована сегодня в 12:30

Туристы в пуховиках и купальниках: горячие источники Камчатки ломают логику

Горячие источники Камчатки остаются популярным направлением туризма

Камчатка — земля вулканов и гейзеров. Здесь под ногами скрыта сила земли, и именно она рождает десятки горячих источников. Купание в них — это особое удовольствие: вокруг дикая природа, заснеженные вершины и реки, а вода согревает и расслабляет.

Паратунка — самый доступный курорт

В 40 километрах от Петропавловска-Камчатского находится посёлок Паратунка. Здесь расположено несколько баз отдыха с бассейнами, наполненными термальной водой. Это удобный вариант для тех, кто хочет испытать природные спа без долгих походов.

Верхне-Паратунские источники

Более дикий вариант — источники, расположенные выше в горах. Здесь меньше инфраструктуры, но зато больше аутентичности: купели прямо в природе, шум рек и вид на вулканы.

Налычевская долина

Один из самых живописных районов Камчатки. Долина окружена вулканами и знаменита своими горячими реками и купелями. Добраться сюда можно только пешком или вертолётом, но впечатления стоят усилий. Купание здесь — это встреча с дикой Камчаткой в её первозданном виде.

Ходуткинские источники

Находятся у подножия Ходуткинского вулкана. Здесь вода бьёт прямо из земли, образуя естественные ванны. Купание среди парящих потоков на фоне заснеженных склонов — настоящее чудо.

Вилючинские источники

У подножия Вилючинского вулкана находится ещё одно популярное место. Сюда легко добраться на машине или с экскурсиями, поэтому они часто становятся частью комбинированных маршрутов.

Почему стоит попробовать

Камчатские горячие источники — это не просто отдых. Это способ почувствовать энергию земли, соединить экстремальное и комфортное. В этом природном спа нет искусственных декораций: только горы, небо и теплая вода, согревающая после долгих прогулок.

