Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 4:03

Транспортная блокада снята: бюджетные билеты между Петропавловском-Камчатским и Владивостоком – что нужно знать

Дешевые авиабилеты на Дальний Восток: новая программа субсидирования

Долгое время высокая стоимость авиабилетов на направлении Петропавловск-Камчатский — Владивосток оставалась серьезной проблемой, существенно ограничивающей транспортную доступность для жителей региона. Цена перелета во Владивосток часто превышала стоимость билетов в Москву, несмотря на меньшую удаленность маршрута. Этот вопрос неоднократно поднимался местными жителями и властями, подчеркивая необходимость решения данной проблемы для улучшения качества жизни и развития региона.

В ответ на многочисленные обращения и в рамках реализации стратегии развития Дальнего Востока, Министерство транспорта РФ предприняло шаги по обеспечению транспортной доступности.

"Приоритетом для региона сегодня является обеспечение транспортной доступности за счет развития надежного авиасообщения, в том числе реализации программ субсидирования воздушных перевозок. Важным событием станет запуск субсидирования авиаперевозок между Петропавловском-Камчатским и Владивостоком. Минтранс России завершает работу над данным вопросом", — отметил министр транспорта РФ Андрей Никитин, подтверждая важность этого направления.

С сентября 2025 года вводится программа субсидированных авиаперелетов между Петропавловском-Камчатским и Владивостоком. Главное нововведение — фиксированная стоимость билетов в размере 9 000 рублей. Это решение, безусловно, является важным шагом на пути к повышению доступности перелетов по ключевому дальневосточному маршруту, что окажет положительное влияние на экономику и социальную сферу региона.

Финансирование программы: федеральный бюджет

На реализацию программы субсидирования планируется выделить 148,5 миллионов рублей из федерального бюджета. Это значительное финансирование демонстрирует приверженность государства к поддержке жителей Дальнего Востока и развитию авиасообщения в регионе.

В настоящее время соответствующий проект распоряжения находится на рассмотрении в Правительстве РФ. После его утверждения, Росавиация проведет конкурсный отбор авиаперевозчиков для заключения субсидиарных соглашений. Это обеспечит прозрачность и эффективность распределения бюджетных средств.

Снижение стоимости авиабилетов на маршруте Петропавловск-Камчатский — Владивосток окажет положительное влияние на развитие туризма и бизнеса в регионе. Более доступные перелеты позволят большему количеству людей путешествовать, посещать родственников и заниматься бизнесом на Дальнем Востоке.

Улучшение качества жизни: доступность для всех

Повышение транспортной доступности является важным фактором улучшения качества жизни для жителей Дальнего Востока. Снижение стоимости авиабилетов позволит большему количеству людей воспользоваться услугами авиаперевозок, что повысит их мобильность и расширит возможности.

Доступные авиаперелеты также стимулируют экономическое развитие региона. Они способствуют развитию предпринимательства, привлечению инвестиций и расширению торговых связей, что в конечном итоге приведет к экономическому росту и процветанию Дальнего Востока.

Успешная реализация программы субсидирования авиаперевозок между Петропавловском-Камчатским и Владивостоком может стать примером для других дальневосточных маршрутов. Это позволит расширить географию доступных перелетов и улучшить транспортную доступность для жителей всего региона.

