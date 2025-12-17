Камчатка утонула в процентах: осадки превысили норму в семь раз, дороги превратились в ловушки

Начало декабря на Камчатке оказалось аномально насыщенным осадками и погодными контрастами, которые заметно осложнили жизнь в регионе. В ряде районов показатели превысили привычные климатические значения в несколько раз. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на данные Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Осадки в разы выше нормы

В отдельных районах полуострова сумма осадков за первую декаду декабря достигла 470-730% от декадной нормы. Такие значения зафиксированы в Петропавловске-Камчатском, на востоке Елизовского округа, а также в Быстринском округе. Наиболее сложная обстановка сложилась в южных и северо-восточных районах Камчатки.

С начала месяца регион оказался под воздействием сразу нескольких циклонов. Последний из них сопровождался дождём и сильным ветром, что практически парализовало движение в Петропавловске-Камчатском. В краевой столице сформировалась устойчивая гололедица, значительно осложнившая дорожную обстановку.

Почему циклоны шли один за другим

Начальник отдела метеопрогнозов Камчатского УГМС пояснила, что причиной серии циклонов стала особенность атмосферных процессов над северной частью Тихого океана и Дальнего Востока.

"В начале декабря над Беринговым морем произошло объединение гребней тихоокеанского и чукотского антициклонов, заблокировавших дорогу на восток циклонам, зарождавшимся у берегов Японии. И все атмосферные вихри были вынуждены один за другим смещаться на север Охотского моря, вынося циклоны на прибрежные районы Камчатки", — рассказала начальник отдела метеопрогнозов Камчатского УГМС Анна Приходько.

По её словам, именно эта синоптическая схема привела к тому, что количество осадков значительно превысило многолетние значения сразу в нескольких районах полуострова.

Не редкость для Камчатки и новые прогнозы

Приходько подчеркнула, что подобная погодная ситуация не является уникальной для региона. В качестве примера она привела декабрь 2010 года, когда в Петропавловске-Камчатском последовательно прошли четыре циклона с дождём и ветром, подходившие к берегам полуострова один за другим.

По текущим прогнозам синоптиков, погодные испытания для Камчатки на этом не заканчиваются. К концу рабочей недели ожидается подход ещё одного циклона, который, вероятнее всего, принесёт снег и порывистый ветер, что может вновь осложнить ситуацию на дорогах и в населённых пунктах.