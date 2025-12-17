Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Холодное время года в городе
Холодное время года в городе
© https://unsplash.com by Joy Real is licensed under Free
Главная / Общество
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 4:03

Камчатка утонула в процентах: осадки превысили норму в семь раз, дороги превратились в ловушки

Осадки на Камчатке превысили декадную норму до 730 процентов — Камчатское УГМС

Начало декабря на Камчатке оказалось аномально насыщенным осадками и погодными контрастами, которые заметно осложнили жизнь в регионе. В ряде районов показатели превысили привычные климатические значения в несколько раз. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на данные Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Осадки в разы выше нормы

В отдельных районах полуострова сумма осадков за первую декаду декабря достигла 470-730% от декадной нормы. Такие значения зафиксированы в Петропавловске-Камчатском, на востоке Елизовского округа, а также в Быстринском округе. Наиболее сложная обстановка сложилась в южных и северо-восточных районах Камчатки.

С начала месяца регион оказался под воздействием сразу нескольких циклонов. Последний из них сопровождался дождём и сильным ветром, что практически парализовало движение в Петропавловске-Камчатском. В краевой столице сформировалась устойчивая гололедица, значительно осложнившая дорожную обстановку.

Почему циклоны шли один за другим

Начальник отдела метеопрогнозов Камчатского УГМС пояснила, что причиной серии циклонов стала особенность атмосферных процессов над северной частью Тихого океана и Дальнего Востока.

"В начале декабря над Беринговым морем произошло объединение гребней тихоокеанского и чукотского антициклонов, заблокировавших дорогу на восток циклонам, зарождавшимся у берегов Японии. И все атмосферные вихри были вынуждены один за другим смещаться на север Охотского моря, вынося циклоны на прибрежные районы Камчатки", — рассказала начальник отдела метеопрогнозов Камчатского УГМС Анна Приходько.

По её словам, именно эта синоптическая схема привела к тому, что количество осадков значительно превысило многолетние значения сразу в нескольких районах полуострова.

Не редкость для Камчатки и новые прогнозы

Приходько подчеркнула, что подобная погодная ситуация не является уникальной для региона. В качестве примера она привела декабрь 2010 года, когда в Петропавловске-Камчатском последовательно прошли четыре циклона с дождём и ветром, подходившие к берегам полуострова один за другим.

По текущим прогнозам синоптиков, погодные испытания для Камчатки на этом не заканчиваются. К концу рабочей недели ожидается подход ещё одного циклона, который, вероятнее всего, принесёт снег и порывистый ветер, что может вновь осложнить ситуацию на дорогах и в населённых пунктах.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Средний бюджет на бьюти-процедуры к Новому году составил 9,5 тыс. рублей — Авито вчера в 17:16
Стрижка вместо мандаринов: как салоны красоты стали главным предновогодним ритуалом

Перед Новым годом волгоградки активно записываются в салоны красоты, выбирая стрижки, окрашивание и уходовые процедуры, не экономя на праздничном образе.

Читать полностью » Мессенджер Max допустили для подтверждения возраста при продаже алкоголя — Госдума РФ вчера в 17:15
Купил — значит подтвердил возраст: мессенджер становится новым стражем запретов

Госдума поддержала идею подтверждать возраст через мессенджер Max — сервис могут использовать при покупке табака, алкоголя и других товаров с ограничениями.

Читать полностью » Икра минтая стала самой доступной альтернативой к празднику — АБН 24 вчера в 17:15
Икра больше не для всех: новогодняя классика уходит в разряд штучных угощений

Икряные тарталетки в Волгограде заметно подорожали. Подсчёты показывают, сколько теперь стоит новогодняя классика и какие варианты стали выгоднее.

Читать полностью » На Госуслугах появился раздел о конфликтах и насилии в семье — ТАСС вчера в 17:00
На "Госуслугах" появился новый раздел: что делать при насилии и давлении в семье

На портале Госуслуги запустили раздел о внутрисемейном насилии: узнайте, как распознать проблемы и получить помощь в кризисной ситуации.

Читать полностью » СОКЭП предложил оборотные штрафы маркетплейсам за поддельные украшения – СОКЭП вчера в 14:10
Купили украшение онлайн — а оно поддельное: правила для площадок могут ужесточить

На российских маркетплейсах растет число подделок ювелирных изделий. Общественники требуют усилить контроль и повысить ответственность площадок для защиты покупателей.

Читать полностью » Горошек вчера в 13:55
Ваш горошек под угрозой: Роскачество выявило опасные и некачественные марки

Роскачество выявило нарушения в консервированном зеленом горошке нескольких брендов, однако продукция признана безопасной. Что не соответствует стандартам и как реагируют производители?

Читать полностью » Поддержка школьных властей и усиление охраны могут предотвратить трагедии — психолог Суркова вчера в 13:49
Подростки с ножами: что заставляет их нападать на учителей и одноклассников — скрытая угроза для школ

После трагедий с подростками с ножами в школах Подмосковья и Санкт-Петербурга психологи советуют родителям и учителям быть внимательными к изменениям в поведении детей и усиливать меры безопасности.

Читать полностью » В Госдуме отметили ответственность за трагедию в Успенской СОШ на руководство школы вчера в 13:02
Подросток был в группе риска, но остался один: депутат указала на роковое бездействие школы после поножовщины

Нина Останина заявила, что поножовщину в подмосковной школе можно было предотвратить: подросток находился в группе риска, но остался без помощи.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Длительная работа на холостом ходу ускоряет износ двигателя при регулярном повторении — Автодрайв
Происшествия
Атака беспилотников ранила двух человек в Славянском районе Кубани — SHOT
Еда
Трехслойный горячий шоколад можно приготовить для новогодних вечеров — кулинары
Туризм
Положение планет усиливает тягу к поездкам в Новый год 2026 — Турпром
Туризм
Турпоток в Севастополь вырос на 84 процента по итогам 2025 года — Сбераналитика
Красота и здоровье
Изменчивость вируса гриппа повышает риск тяжелых форм заболевания — вирусолог Малинникова
Экономика
Бессрочная заморозка активов повысила юридические риски депозитариев ЕС — Fitch Ratings
Наука
Оптическое послесвечение гамма-всплеска зафиксировали астрономы МГУ — ТАСС
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet