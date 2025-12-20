Камчатка начала дрожать глубже обычного: подземный толчок выглядит как предупреждение

В Камчатском крае зафиксировано очередное сейсмическое событие, которое пополнило статистику активности региона, традиционно относящегося к числу наиболее сейсмоопасных в стране. Подземные толчки были зарегистрированы специалистами в утренние часы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные профильной службы.

Параметры землетрясения

Землетрясение магнитудой 4,6 было зафиксировано в Камчатском крае, сообщили в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН. Сейсмособытие произошло на значительном удалении от административного центра региона.

По данным специалистов, эпицентр землетрясения находился в 207 километрах от Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 41,6 километра, что характерно для тектонических процессов в этой части Дальнего Востока.

Сейсмическая обстановка в регионе

Камчатка регулярно сталкивается с подземными толчками различной мощности из-за расположения на стыке тектонических плит. Большинство подобных землетрясений происходит на значительном расстоянии от населённых пунктов и не приводит к разрушениям.

Информация о возможных ощущениях толчков в населённых пунктах, а также о последствиях для инфраструктуры на момент публикации не сообщалась.