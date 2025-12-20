Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
трещины на дороге после землетрясения
трещины на дороге после землетрясения
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Дальневосточный федеральный округ
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 4:57

Камчатка начала дрожать глубже обычного: подземный толчок выглядит как предупреждение

Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в Камчатском крае – Геофизическая служба РАН

В Камчатском крае зафиксировано очередное сейсмическое событие, которое пополнило статистику активности региона, традиционно относящегося к числу наиболее сейсмоопасных в стране. Подземные толчки были зарегистрированы специалистами в утренние часы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные профильной службы.

Параметры землетрясения

Землетрясение магнитудой 4,6 было зафиксировано в Камчатском крае, сообщили в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН. Сейсмособытие произошло на значительном удалении от административного центра региона.

По данным специалистов, эпицентр землетрясения находился в 207 километрах от Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 41,6 километра, что характерно для тектонических процессов в этой части Дальнего Востока.

Сейсмическая обстановка в регионе

Камчатка регулярно сталкивается с подземными толчками различной мощности из-за расположения на стыке тектонических плит. Большинство подобных землетрясений происходит на значительном расстоянии от населённых пунктов и не приводит к разрушениям.

Информация о возможных ощущениях толчков в населённых пунктах, а также о последствиях для инфраструктуры на момент публикации не сообщалась.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Россельхознадзор выявил незаконное продление сроков годности куриных яиц в Приморье — PrimaMedia 18.12.2025 в 7:24
Свежесть по документам, риск — на столе: Россельхознадзор вскрыл яичную махинацию

В Приморье Россельхознадзор выявил незаконное продление сроков годности куриных яиц — нарушения затронули более 17 тысяч единиц продукции.

Читать полностью » Подросток в Артёме угнал внедорожник, попал в ДТП и устроил дебош в больнице — DEITA.RU 18.12.2025 в 7:24
Алкоголь подсказал идею, реальность выставила счёт: чем обернулась ночная поездка без спроса

В Артёме 17-летний приезжий угнал внедорожник, попал в ДТП и устроил дебош в больнице — дело дошло до уголовной ответственности.

Читать полностью » В Приморье откроется центр медицинской реабилитации для детей в 2026 году — Правительство края 18.12.2025 в 5:52
Сколько детей получат помощь: новые возможности для детей с тяжелыми заболеваниями в Приморье

В Приморском крае в 2026 году откроется центр медицинской реабилитации для детей, который будет обслуживать более 4 тыс. пациентов ежегодно.

Читать полностью » Мэр Хабаровска анонсировал расширение ТОР и новые инвестиционные проекты на территории Северная 18.12.2025 в 5:35
Хабаровск на пути к экономическому росту: что принесет расширение ТОР для города

В Хабаровске расширят ТОР "Хабаровск", привлекая миллиарды рублей инвестиций для создания индустриальных парков и перерабатывающего комплекса.

Читать полностью » Стоимость проезда в Якутске с 1 января 2026 года составит 58 рублей — Григорьев 17.12.2025 в 14:32
Жители Якутска готовятся платить больше: мэр раскрыл причины повышения тарифа на проезд

С 1 января 2026 года стоимость проезда в Якутске увеличится до 58 рублей, что связано с ростом затрат на топливо, запчасти и высокими процентными ставками.

Читать полностью » Хабаровский край направит 66,8 млн рублей на проезд больных внутри региона — ТАСС 17.12.2025 в 11:56
Сотни километров до клиники — и ни рубля из кармана: как край спасает пациентов от лишних трат

В Хабаровском крае направят почти 90 млн рублей на компенсацию проезда пациентов к месту лечения, включая поездки за пределы региона.

Читать полностью » Циклон вызвал сбой расписания в магаданском аэропорту — РИАН 17.12.2025 в 9:45
Снежный коллапс в Магадане: десятки рейсов замерли в ожидании уходящего циклона

Циклон накрыл Магадан метелью и ветром: рейс из Москвы ушёл в Хабаровск, а прилёты из нескольких городов и местные рейсы задержаны.

Читать полностью » Выплату студентам за рождение ребёнка увеличили до 15 тыс рублей — ТАСС 17.12.2025 в 7:17
Рожать во время учёбы больше не страшно: Приморье отменяет главный барьер для студентов

В Приморье с 2026 года увеличат выплаты студентам за рождение ребёнка. Новая мера поддержки отменяет ограничения по доходу.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Нейроучёный Алеш Стюхлик связал живое общение с сохранением внимания
Общество
Церковь назвала оккультные услуги источником финансового и духовного ущерба – ТАСС
Общество
Паводок на реке Индигирке повредил 127 жилых помещений – власти Якутии
Общество
Экспертиза оценила квартиру Ларисы Долиной в 138 млн рублей – ТАСС
Красота и здоровье
Врач запретил сочетать салат оливье с водкой и сладким алкоголем – Сергей Вялов
Наука
Неизвестный вид кальмара обнаружили в зоне добычи полезных ископаемых — Мехия-Саенс
Общество
Мошенники под видом новогодних выплат выманивают данные карт – Иван Курбаков
Происшествия
Амурский тигр вышел к жилым домам в селе Андреевка Приморья – администрация Хасанского округа
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet