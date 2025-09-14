Выборы на дрожащей земле: как Камчатка побила прогнозы политологов

На Камчатке выборы губернатора проходят в условиях особого внимания: регион одновременно столкнулся с сейсмической активностью и высоким интересом к избирательному процессу. Несмотря на землетрясение, зафиксированное в день голосования, работа избирательных участков продолжалась без перебоев.

Активность избирателей

По словам политтехнолога Светланы Замарацкой, жители региона продемонстрировали заметно большую активность, чем на аналогичном этапе выборов в Госдуму в 2021 году.

"Явка для Камчатки очень хорошая — она уже превысила показатели 2021 года. Думаю, до 50 процентов итоговой явки ждать не стоит, но 44-46 % — вполне реально. Это выше, чем на прошлых выборах в Госдуму", — прокомментировала Замарацкая.

Эксперт подчеркнула, что даже первые подземные толчки не остановили процесс: сотрудники комиссий продолжали работать, а жители спокойно приходили на участки.

Организация голосования

Наблюдатели отмечают, что голосование на Камчатке проходит в спокойной обстановке. На кадрах с камер видно, как члены участковых комиссий, несмотря на землетрясение, не покидают свои рабочие места и помогают избирателям.

Особое внимание уделяется прозрачности: контроль обеспечивают наблюдатели, а количество жалоб остаётся минимальным. Подобная организация позволяет говорить о высоком уровне доверия к процессу.

Влияние сейсмической обстановки

Камчатка традиционно считается регионом с повышенной сейсмической активностью. Однако, как показали эти выборы, подобные факторы не снижают политическую вовлечённость населения. Более того, граждане воспринимают участие в выборах как обязанность, важную независимо от внешних обстоятельств.

Интересные факты: