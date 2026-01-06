Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Глинистый текстурированный материал
Глинистый текстурированный материал
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 14:54

Очаг в океане, вибрация в домах: Камчатку затронуло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,8 фиксируется у берегов Камчатки — ЕГС РАН

Вечером 6 декабря жители Петропавловска-Камчатского ощутили подземные толчки, которые в отдельных районах оказались заметно сильнее средних показателей по городу. Сейсмособытие произошло в акватории Тихого океана и было зафиксировано научными службами в установленное время. Об этом сообщает РАИ "КАМЧАТКА-ИНФОРМ".

Параметры сейсмособытия

По данным Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН, землетрясение было зарегистрировано в 19:16 по местному времени. Его магнитуда составила 4,8, а эпицентр находился в акватории Авачинского залива, примерно в 69 километрах юго-восточнее Петропавловска-Камчатского.

Очаг землетрясения залегал на глубине 40 километров под морским дном, что характерно для сейсмической активности в этом районе. Инструментальные наблюдения позволили оперативно определить основные параметры толчков и оценить их потенциальное воздействие на прибрежные населённые пункты.

Как ощущались толчки в городе

Согласно оценкам специалистов, в большинстве районов Петропавловска-Камчатского подземные колебания ощущались силой около 3 баллов. Для значительной части горожан они проявились в виде кратковременного покачивания предметов и лёгкой вибрации.

При этом в отдельных локациях интенсивность была выше. В районе старой краевой больницы, а также в микрорайонах, расположенных у сопки Мишенной, толчки ощущались на уровне 4-5 баллов. Жители этих территорий отмечали более выраженные колебания, что связано с особенностями рельефа и грунтов.

Сейсмическая обстановка под контролем

Информации о разрушениях или пострадавших не поступало. Научные службы продолжают мониторинг сейсмической активности, анализируя поступающие данные и оценивая дальнейшее развитие ситуации.

Специалисты напоминают, что Камчатка относится к сейсмоактивным регионам, где подобные события являются частью природных процессов, а системы наблюдения позволяют фиксировать их в режиме реального времени.

