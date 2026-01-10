Камчатку снова тряхнуло: у побережья зафиксировано землетрясение магнитудой 5,8

Вечером в субботу у восточного побережья Камчатки вновь зафиксировали подземные толчки, которые стали частью продолжающейся сейсмической активности в регионе. Событие произошло в акватории Тихого океана и ощущалось в краевом центре, хотя разрушительных последствий не зафиксировано. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные научных и экстренных служб.

Параметры землетрясения

По информации Камчатского филиала ФИЦ Единой геофизической службы РАН, магнитуда землетрясения составила 5,8.

"Координаты: 52.8566, 161.2486… Магнитуда (Ml): 5,8", — приводятся данные в Telegram-канале ученых.

Подземные толчки были зарегистрированы в 19:57 по местному времени, что соответствует 10:57 по Москве.

Эпицентр землетрясения находился в 178 километрах от Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 25,8 километра, что характерно для сейсмических процессов в этом районе Тихоокеанского огненного кольца.

Ощущения в населённых пунктах

Сейсмологи уточняют, что на основной территории Петропавловска-Камчатского землетрясение ощущалось силой около двух баллов. В отдельных районах города колебания достигали трёх баллов, однако сообщений о повреждениях или пострадавших не поступало.

Такая интенсивность не представляет серьёзной угрозы для зданий и инфраструктуры. Специалисты отмечают, что подобные толчки воспринимаются жителями как слабая вибрация или лёгкое покачивание предметов.

Афтершоки и общая сейсмическая обстановка

Как следует из сводки ГУ МЧС России по Камчатскому краю, за минувшие сутки в регионе были зафиксированы ещё четыре афтершока, которые не ощущались в населённых пунктах. Подобные повторные подземные толчки продолжают регистрироваться после мощного землетрясения, произошедшего ранее.

30 июля на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор учёные ежедневно фиксируют афтершоковую активность. Большинство повторных толчков остаются незаметными для жителей, при этом их интенсивность и мощность постепенно снижаются. Уровень сейсмичности на прошлой неделе специалисты охарактеризовали как фоновый повышенный, а в крае продолжает действовать режим ЧС природного характера.