В международном аэропорту Елизово сотрудники Россельхознадзора пресекли очередную попытку вывоза лососевой икры в объеме, превышающем установленный лимит. Нарушение было зафиксировано у пассажиров рейса, следовавшего в Москву.

Суммарный излишек продукции составил 3 кг сверх допустимой нормы, которая ограничена 10 кг на одного человека. Согласно данным пресс-службы ведомства, выявленные излишки икры пассажиры передали сопровождающим лицам.

Контроль перемещения продукции непромышленного производства

Ограничения на авиаперевозки лососевой икры непромышленного изготовления действуют на Камчатке с 1 ноября 2022 года. Данная мера направлена на сокращение объемов вывоза кустарной продукции под видом товаров для личного употребления. По результатам работы Россельхознадзора количество таких перемещений удалось снизить в три раза.

За весь период действия экспериментального режима ведомство проконтролировало около 735 тонн деликатеса. Из этого объема зафиксировано 337 нарушений; общая масса перехваченной немаркированной икры составила 3,1 тонны.

С апреля прошлого года аналогичный режим контроля введен в Хабаровском крае и Чукотском автономном округе. Срок действия эксперимента во всех трех регионах установлен до 1 августа 2027 года.